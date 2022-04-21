Термінові поправки до закону прийняв Сейм.

Сейм Латвія підтримав термінові поправки до Закону про громадянство, що передбачають можливість позбавляти громадянства за підтримку військових злочинів.

Як повідомляється на сайті Сейму, особи, які підтримують військові злочини або інші міжнародно карані злочини проти іншої демократичної держави, можуть бути позбавлені латвійського громадянства.

"Особа може бути позбавлена громадянства Латвії, якщо вона надала значну фінансову, матеріальну, пропагандистську, технологічну чи іншу підтримку країнам або особам, які вчинили дії, в тому числі геноцид, злочини проти миру, злочини проти людяності, військові злочини, що підривають або загрожують демократії, територіальній цілісності, суверенітету і незалежності держав або конституційному ладу. Це також можна буде зробити у випадках, коли особа брала участь у вищевказаних діях", - йдеться в повідомленні.

Також сьогодні прийняв заяву, в якій визнає геноцидом військові злочини Росії на території України. Дія оновленого Закону про громадянство поширюватиметься на тих, хто підтримуватиме війну, розв'язану Росією проти України.

Інформація про те, що особа вчинила будь-яку з цих дій, буде надана органами національної безпеки. Оскаржити рішення можна, але це не призупинить його дію.

Пояснюючи мотивацію такого рішення, в Сеймі зауважують, що латвійське громадянство не повинно зберігатися за особами, які здійснювали і підтримували діяльність, яка є несумісною з цінностями Латвії як демократичної держави і ставить під загрозу територіальну цілісність демократій.

Місцеве видання Delfi зазначає, що громадянства зможуть позбавити лише у випадку, якщо людина не стане особою без громадянства. Тобто, громадянство можуть відняти у тих, хто має подвійне громадянство. Прихильники військових злочинів, у яких є тільки громадянство Латвії, залишаться громадянами цієї країни.

Раніше стало відомо, що Латвія сплатила 100 тисяч євро внеску Міжнародному кримінальному суду для підтримки розслідування ним військових злочинів Росії в Україні на тлі широкомасштабного вторгнення.

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