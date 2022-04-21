Це перші країни, які прийняли такі заяви на рівні парламентів.

Парламенти Латвії та Естонії прийняли заяви, в яких визнали, що Росія вчинила геноцид проти українського народу.

Про це повідомляють прес-служби латвійського Сейм і естонського Рійгікогу.

У четвер, 21 квітня, Сейм Латвії одноголосно прийняв заяву про агресію Російської Федерації і військові злочини в Україні. У заяві Сейму визнається, що зараз Росія здійснює геноцид проти українського народу.

"Сейм рішуче засуджує військову агресію Росії і широкомасштабне вторгнення в Україну за підтримки та участі білоруського режиму. У заяві наголошується, що невиправдане вторгнення Росії на територію України є грубим порушенням суверенітету і територіальної цілісності України, явним порушенням зобов'язань Росії за Статутом ООН і міжнародним правом", - йдеться в повідомленні.

Після прийняття заяви голова комітету Сейму у закордонних справах Ріхард Коль закликав захистити населення України від подальших злочинів проти людяності і допомогти країні звільнити свою землю від окупантів.

"Цього можна домогтися тільки шляхом термінового і різкого розширення поставок зброї в Україну і негайного припинення імпорту викопних енергоносіїв з Росії Європейським Союзом", - наголосив він.

Рійгікогу також прийняв представлену 84 депутатами заяву про військові злочини та геноцид Російської Федерації в Україні. Згідно із заявою, Рійгікогу визнає дії російських збройних сил і військово-політичного керівництва геноцидом проти українського народу і закликає до того ж парламенти інших країн і міжнародні організації.

"Російська Федерація вчинила акти геноциду, в тому числі масові звірства щодо мирного населення на тимчасово окупованих територіях, зокрема в містах Буча, Бородянка, Гостомель, Ірпінь і Маріуполь, а також у багатьох інших населених пунктах України. Вони полягають у вбивстві, викраденні людей, депортації, позбавленні волі, тортурах, згвалтуванні, а також оскверненні трупів", — йдеться в заяві.

Рійгікогу також закликає надати підтримку в розслідуванні російських злочинів і притягненні до відповідальності винних, а з цією метою у співпраці з державами створити міжнародний суд.

Крім цього, Естонський парламент закликає країни світу негайно посилити санкції проти Росії, в тому числі без винятку призупинити торгівлю енергоносіями з Росією, і негайно збільшити військову і критичну гуманітарну допомогу Україні.

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