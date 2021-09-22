За словами глави МЗС, це не станеться зараз, а у найближчі роки, але для цього треба працювати.

Рівень фінансової підтримки України з боку Сполучених Штатів Америки має сягнути 1 мільярда доларів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав під час онлайн-включення з Нью-Йорку.

"Моя позиція дуже проста, і я вже почав говорити про це з Конгресом США і з адміністрацією (президента Джо Байдена - УНІАН): я вважаю, що рівень фінансової підтримки Сполученими Штатами Америки України має досягнути позначки в 1 мільярд доларів. І це має відбутися у найближчі роки", - заявив Кулеба.

За його словами, у Конгресі вже підтримують таку ініціативу.

Читайте такожДеокупація Донбасу й Криму: Зеленський назвав ключовий пріоритет України в ООН (відео)"Для цього є усі політичні і безпекові передумови. І є багато сил у Конгресі, які вже підтримують цю ініціативу. Ми будемо над цим працювати. Це не станеться зараз, але це має статися у найближчі роки, і ми над цим активно працюватимемо", - додав міністр.

Як повідомляв УНІАН, Сполучені Штати Америки можуть збільшити розмір військової допомоги Україні до 300 мільйонів доларів на 2022 фіскальний рік. Зазначається, що виділення цієї суми буде погоджено і затверджено обома палатами Конгресу США.

Автор: Віталій Саєнко