Раніше стало відомо, що в законопроекті Палати представників США вже міститься пропозиція про надання військової допомоги Україні в розмірі 275 млн дол.

У Конгресі Сполучених Штатів Америки можуть збільшити розмір військової допомоги Україні до 300 млн доларів на 2022 фіскальний рік.

Про це повідомила посол України в Сполучених Штатах Оксана Маркарова в соціальній мережі Facebook.

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"Дякуємо конгресменам і сенаторам за пропозицію збільшити розмір допомоги на безпеку Україні до 300 млн.дол. в оборонному бюджеті США на 2022 рік (NDAA FY2022)", - заявила Маркарова.

Посол висловила сподівання, що виділення цієї суми буде погоджено і затверджено обома палатами Конгресу США - Палатою Представників і Сенатом.

Військова допомога Україні:

З 2014 року Україна отримала від уряду США допомогу на оборону майже на 2,5 млрд доларів.

У законопроекті Палати представників США вже міститься пропозиція про надання військової допомоги Україні в розмірі 275 млн дол.

Під час візиту президента України Володимира Зеленського Україна та США завершили підготовку стратегічної оборонної Рамкової угоди, яка створює основу для посилення стратегічної співпраці України та США у сфері оборони та безпеки та просування спільних пріоритетів, у тому числі впровадження реформ у сферах оборони та оборонної промисловості, поглиблення співпраці у таких сферах, як Чорноморська безпека, кібербезпека, обмін розвідувальною інформацією та протидія російській агресії.

1 вересня президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден оголосив про надання Україні 60 млн доларів допомоги в галузі оборони. Допомога безпеки в 60 млн доларів включає "Джавеліни" та інше оборонне летальне і нелетальне обладнання.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба також зазначив, що США виділяють 60 мільйонів доларів на протитанкові ракетні системи "Джавелін" та інше військове обладнання для України "вже до кінця року".

6 вересня 2021 року Сенатор Сполучених Штатів Америки від Республіканської партії Ліндсі Грем заявив про те, що республіканці підтримують надання більшої військової підтримки Україні.

Автор: Віталій Саєнко