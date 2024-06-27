Президент України Володимир Зеленський зауважує, що формуються команди та групи, які розроблятимуть плани дій за Формулою миру. Про це він сказав у своєму зверненні до Організації американських держав, зазначивши, що "зараз для всіх нас настав особливий час".
"Час, коли ми або відновимо всю силу міжнародного права, щоб договори й конвенції, які визначають правила життя націй, справді працювали, або коли правил не буде взагалі і все визначатиме лише сила - лише насильство одних над іншими", - зауважив Зеленський.
Він додав, що тим, хто перебуває далеко від полум'я війни та не чує повітряних тривог чи артилерійських ударів, може здатися, що загроза перебільшена.
"Але війна - це, на жаль, вірус, що здатний поширюватися швидше за будь-який інший. Хаос, спричинений війною в одній частині світу, може викликати такі хвилі нестабільності, що вони ще не раз і не два прокотяться по всій планеті, і ціна цього може виявитися страшною", - наголосив президент.
Зеленський зауважив, що фактично це вже відчувалося, зокрема в результаті російських ударів по Україні. Зокрема, коли російська блокада українських морських портів спричинила безлад і зростання цін на їжу в багатьох регіонах світу.
Він наголосив на необхідності гарантувати безпеку. "І тільки в єдності ми можемо це зробити. І ось чому ми нещодавно досягли такого успіху - 101 учасник першого Саміту миру. І ми нарощуємо підтримку наших зусиль з боку світової спільноти", - підкреслив глава держави.
Президент подякував всім, хто приєднався до Спільного комюніке Саміту миру, і додав, що всі його пункти неодмінно буде втілено в життя.
"Ми формуємо команди й групи, які розроблятимуть плани дій за Формулою миру. Нам потрібні реальні кроки - усе, що може наблизити справедливий і тривалий мир для нас, українців, а отже, надійну стабільність для всіх у світі. І це має бути зроблено справді чесно - не за лаштунками. Мир із таким агресором, як Москва, не може бути предметом торгу", - наголосив Зеленський.
Він додав, що як і будь-який інший злочинець, Кремль хотітиме більшого. "Але навіть Росію можна примусити до миру й визнання всіх принципів і цілей Статуту ООН. Я дякую вам за підтримку наших зусиль і запрошую вас до спільної роботи. Щоб уже на другому Глобальному саміті миру ми змогли визначити шлях - шлях, за яким справедливий мир переможе жорстоку війну", - підкреслив президент.
НАТО запустить нову місію для допомоги Україні - що відомо
Раніше The New York Times з посиланням на офіційних осіб зазначило, що НАТО запропонує Україні нову штаб-квартиру для управління її військовою допомогою на 75-му ювілейному саміті у Вашингтоні.
Зауважується, що це стане запевненням довгострокової прихильності Альянсу до безпеки країни. Угоду назвуть "мостом" до можливого членства Києва в Альянсі.