Він підкреслює, що мир із таким агресором, як Москва, не може бути предметом торгу.

Президент України Володимир Зеленський зауважує, що формуються команди та групи, які розроблятимуть плани дій за Формулою миру. Про це він сказав у своєму зверненні до Організації американських держав, зазначивши, що "зараз для всіх нас настав особливий час".

"Час, коли ми або відновимо всю силу міжнародного права, щоб договори й конвенції, які визначають правила життя націй, справді працювали, або коли правил не буде взагалі і все визначатиме лише сила - лише насильство одних над іншими", - зауважив Зеленський.

Він додав, що тим, хто перебуває далеко від полум'я війни та не чує повітряних тривог чи артилерійських ударів, може здатися, що загроза перебільшена.

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"Але війна - це, на жаль, вірус, що здатний поширюватися швидше за будь-який інший. Хаос, спричинений війною в одній частині світу, може викликати такі хвилі нестабільності, що вони ще не раз і не два прокотяться по всій планеті, і ціна цього може виявитися страшною", - наголосив президент.

Зеленський зауважив, що фактично це вже відчувалося, зокрема в результаті російських ударів по Україні. Зокрема, коли російська блокада українських морських портів спричинила безлад і зростання цін на їжу в багатьох регіонах світу.

Він наголосив на необхідності гарантувати безпеку. "І тільки в єдності ми можемо це зробити. І ось чому ми нещодавно досягли такого успіху - 101 учасник першого Саміту миру. І ми нарощуємо підтримку наших зусиль з боку світової спільноти", - підкреслив глава держави.

Президент подякував всім, хто приєднався до Спільного комюніке Саміту миру, і додав, що всі його пункти неодмінно буде втілено в життя.

"Ми формуємо команди й групи, які розроблятимуть плани дій за Формулою миру. Нам потрібні реальні кроки - усе, що може наблизити справедливий і тривалий мир для нас, українців, а отже, надійну стабільність для всіх у світі. І це має бути зроблено справді чесно - не за лаштунками. Мир із таким агресором, як Москва, не може бути предметом торгу", - наголосив Зеленський.

Він додав, що як і будь-який інший злочинець, Кремль хотітиме більшого. "Але навіть Росію можна примусити до миру й визнання всіх принципів і цілей Статуту ООН. Я дякую вам за підтримку наших зусиль і запрошую вас до спільної роботи. Щоб уже на другому Глобальному саміті миру ми змогли визначити шлях - шлях, за яким справедливий мир переможе жорстоку війну", - підкреслив президент.

НАТО запустить нову місію для допомоги Україні - що відомо

Раніше The New York Times з посиланням на офіційних осіб зазначило, що НАТО запропонує Україні нову штаб-квартиру для управління її військовою допомогою на 75-му ювілейному саміті у Вашингтоні.

Зауважується, що це стане запевненням довгострокової прихильності Альянсу до безпеки країни. Угоду назвуть "мостом" до можливого членства Києва в Альянсі.

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