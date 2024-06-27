'Міст до членства': НАТО запустить нову місію для допомоги Україні, - NYT

Країни-члени НАТО оголосять про її започаткування на саміті у Вашингтоні та сподіваються, що Україна буде задоволена цим рішенням.

НАТО запропонує Україні нову штаб-квартиру для управління її військовою допомогою на 75-му ювілейному саміті у Вашингтоні.

Про це пише The New York Times з посиланням на офіційних осіб. Це стане запевненням довгострокової прихильності Альянсу до безпеки країни. Угоду назвуть "мостом" до можливого членства Києва в Альянсі.

"Міст" до членства

Президент України Володимир Зеленський палко сподівався, що НАТО запропонує його країні переговори про членство на саміті, який триватиме з 9 по 11 липня. Натомість Альянс оголосить, що він погодився створити місію в Німеччині для координації допомоги Україні всіх видів у довгостроковій перспективі, повідомили представники США та НАТО. Цей крок має надіслати потужний сигнал про прихильність союзників як Києву, так і Москві, яка сподівається, що Захід втомиться підтримувати війну.

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Оскільки місія проходитиме під егідою НАТО, її планують запустити і підтримувати, навіть якщо Дональд Трамп переможе на виборах президента США в листопаді.

Адміністрація Байдена та офіційні особи НАТО виступили з ідеєю як спосіб дати щось серйозне Києву на саміті, навіть якщо зараз не час говорити про вступ України в Альянс.

Справа не тільки в тому, що країна все ще перебуває у стані війни, що може зробити НАТО активним учасником бойових дій. Президент Байден і канцлер Німеччини Олаф Шольц заявили, що Україна повинна провести важливі реформи для зменшення корупції та покращення демократії та верховенства права.

NYT зазначає, що нова місія та зобов’язання, які вона представляє, ймовірно, задовольнять Зеленського. Оскільки рік тому у Вільнюсі він чітко висловив своє незадоволення, коли Україні не запропонували чіткого графіка для переговори про членство.

Нова місія об’єднає під егідою діяльність нинішньої "коаліції можливостей" країн, які надають різні аспекти військової допомоги Україні, такі як протиповітряна оборона, артилерія, винищувачі F-16, озброєння та навчання.

Вона також координуватиме навчання українського військового персоналу в країнах-союзниках і довгострокові двосторонні угоди про безпеку, які різні країни підписали з Україною, за словами джерел зі США та НАТО.

Місія NSATU

Всі країни НАТО підтримують створення місії, сказали офіційні особи. Про це буде оголошено на саміті.

Раніше допомога Україні надавалася здебільшого окремо кожною країною. Офіційні особи, ознайомлені з планом, повідомили, що об’єднання основних напрямків допомоги та навчання під одним командуванням має на меті впорядкувати потік і зробити його більш узгодженим.

Місія під назвою "Допомога НАТО в галузі безпеки та навчання для України" (NSATU) працюватиме над тим, щоб зменшити дублювання та ускладнення, пов’язані з різними видами озброєнь, які надсилаються в Україну.

Одним із прикладів, за словами офіційних осіб США та НАТО, є нещодавня пропозиція Франції пожертвувати невизначену кількість винищувачів Mirage. Це такий же складний літак, як F-16. Він потребує іншої підготовки, запчастин і технічного обслуговування, що може завдати шкоди українським можливостям.

Місія базуватиметься на військовому об’єкті США у Вісбадені, Німеччина, на чолі з генералом - ймовірно, американцем - який підпорядковуватиметься безпосередньо головному генералу НАТО та США в Європі Крістоферу Каволі.

Передача місії під керівництво генерала Каволі захистить її від будь-яких політичних змін у Вашингтоні, сказав Іво Даалдер, колишній американський посол в НАТО, який був проінформований про план.

Нова місія також включатиме існуючу групу США, дислоковану у Вісбадені для обробки поставок зброї та навчання персоналу. Вона працюватиме паралельно з Контактною групою з питань оборони України, яка знаходиться під керівництвом США та координує поставки зброї приблизно з 50 країн в Україну, а не тільки з 32 держав-членів НАТО. Міністр оборони Ллойд Остін, який створив контактну групу, наполягав на тому, щоб вона поки що залишалася під головуванням США.

Групу офіційно не називатимуть "місією" через заперечення Німеччини, яка хотіла уникнути натяку, що вона та НАТО перебувають у стані війни з Росією, сказав Даалдер.

"Це спроба захиститися від Трампа та свідома спроба зблизити Україну та НАТО, щоб підтримати Україну сьогодні, а також у майбутньому", - сказав Даалдер.

Адміністрація Байдена не коментувала публічно деталі плану. Але Джейк Салліван, радник США з національної безпеки, сказав, що саміт покаже, що союзники роблять "конкретні кроки", щоб зблизити Україну та забезпечити їй "міст до можливого членства".

Йенс Столтенберг, генеральний секретар НАТО, який покидає свою посаду, нечітко висловився про план нової місії після зустрічі міністрів оборони Альянсу 14 червня .

Він назвав нову місію "ключовим результатом саміту" та подальшим кроком "на шляху України до членства в НАТО". Він підкреслив, що "ці зусилля не роблять НАТО стороною конфлікту, але вони посилять нашу підтримку України у відстоюванні її право на самозахист".

Саміт НАТО у Вашингтоні - що відомо

Вже 9-11 липня у Вашингтоні відбудеться 75-та ювілейна зустріч лідерів країн-членів НАТО, куди генсек Столтенберг запросив українського президента Володимира Зеленського.

Україна та її прихильники наполягають на тому, щоб Білий дім посилив обіцянку вступу країни в альянс, водночас видання The Guardian зазначило, що вступ України до НАТО був би помилкою як для Києва, так і для НАТО, адже це ускладнило б будь-які спроби домовитися про припинення бойових дій.

Також раніше УНІАН писав, що між Британією та США спалахнув конфлікт через вступ України до НАТО. Країни займають протилежні позиції з цього питання.

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