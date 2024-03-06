Грецький прем’єр-міністр заявив, що бути на боці України – обов’язок Греції, яку багато що пов’язує з Одесою.

Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс заявив, що Греція повністю підтримує формулу миру України. Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у Одесі під час спільного брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським.

"Ми абсолютно підтримуємо вашу формулу миру, яка складається з 10 пунктів та готуємось відвідати саміт за мир, який незабаром відбудеться у Швейцарії", - сказав прем’єр-міністр.

Він сказав, що відвідав місце, де 2 березня російський дрон зруйнував житловий 9-поверховий будинок, де через це загинули 12 людей, в тому числі 5 дітей.

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"Коли я пересувався містом, був вражений. З одного боку це страшна картина руйнувань від атак Росії, а з іншого боку – незламність та сміливість українського народу", - сказав грецький прем’єр-міністр.

Він додав, що в Одеси спільна історія з Грецією. Зокрема, саме тут у 1814 році була заснована організація "Філікі Етерія", яка стала "початком звільнення Греції від ярма".

"Гаслом "Філікі Етерія", яка повела Грецію до незалежності, було "Свобода чи смерть" та зараз саме це місто є символом опору, а український народ боронить свою свободу з таким самим гаслом на вустах", - заявив Міцотакіс.

Він нагадав, що Одеса разом з Маріуполем багато років була ключовими у поширенні грецької діаспори на узбережжі Чорного моря.

"Також, якщо подивитися на прагматичні речі, Одеса є унікальним портом і відповідно ці можливості треба використовувати. Я б хотів, щоб Греція розвивала та сприяла розвитку порту для того, щоб кошти, які отримуються від перевезень, посилювали українську економіку і допомагали Україні воювати", - сказав Міцотакіс.

Він наголосив, що Греція не може залишатися осторонь, бо Україна захищає свою незалежність, а війна, яку розв’язала РФ, порушує всі закони та правила.

"Моя присутність (в Одесі – УНІАН) віддзеркалює повагу, яку весь вільний світ відчуває до вашого героїчного народу. Водночас це – обов’язок Греції бути на боці українського народу, підтримувати прагнення захистити свою землю, гідність мільйонів співгромадян", - підкреслив прем’єр-міністр.

За його словами, в Афінах відбулася спільно з Європейським банком конференція відновлення України, в якій взяли участь десятки компаній.

"Наші порти, насамперед Александруполіс, перетворилися на важливі хаби для перевезення вантажів з та в Україну. Одеса – є регіоном, де ми, першою чергою, прагнемо зосередити грецькі відновлювані програми. Отож ми підтримуємо євроінтеграційний та євроатлантичний напрямок руху вашої країни", - додав Міцотакіс.

Співпраця України і Греції - деталі

Україна та Греція почали підготовку двосторонньої угоди щодо майбутніх безпекових гарантій. Про це під час спільного брифінгу з прем’єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом повідомив президент України Володимир Зеленський.

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