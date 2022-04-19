Він заявив, що Париж підтримує ембарго на газ і нафту з Росії.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що його країні не потрібен російський газ, але Європа залежить від нього.

Таку заяву він зробив в інтерв'ю телеканалу France 5.

"Європа залежить від російського газу... але Франції він не потрібен", - сказав Макрон.

За його словами, зараз Париж працює над закупівлею газу в інших країн, а також має намір підтримати ембарго на газ і нафту з Росії.

Також президент Франції заявив, що питання ембарго на російську нафту були відкладені не з його ініціативи.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав відмову Німеччини і Франції прийняти Україну в НАТО у 2008 році "стратегічною помилкою", за яку зараз розплачується наша країна.