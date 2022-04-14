Французький лідер вважає, що визнання "геноциду" Україні не допоможе.

Президент Франції Еммануель Макрон прокоментував відмову вживати термін "геноцид" щодо злочинів армії РФ проти українців.

Про це він розповів під час передвиборчої поїздки у Гавр, повідомляє France Bleu.

Французький лідер вважає, що словесна ескалація "не допоможе Україні" і може призвести до втручання з боку Заходу.

"Слово "геноцид" має значення і повинне бути кваліфіковане юристами, а не політиками", - заявив Макрон.

За його словами, "держави, які вважають, що це геноцид, повинні відповідно до міжнародних конвенцій втрутитися".

"Чи хочуть цього люди? Я так не думаю", - відповів Макрон, додавши, що інакше "союзництва у конфлікті" не уникнути.

"Всі повинні вміти зберігати глузд, це не допоможе Україні… іти на словесну ескалацію без замальовки усіх наслідків", - висловився президент Франції.

Що передувало

Під час попередньої зустрічі з журналістами Макрон, який зараз займається передвиборчою агітацією у Франції, відмовився називати "геноцидом" вчинені росіянами злочини проти українців.

Понад те, політик додав, що вважає росіян та українців "братами".

У МЗС України негайно відповіли на заяву французького глави, порадивши йому не зловживати кремлівськими пропагандистськими штампами про "один народ".

Як писав УНІАН, 13 квітня лідер США Джо Байден уперше визначив дії росіян в Україні як "геноцид". Після повторного запитання журналістів Байден свої слова повторив.

Наразі американці допомагають зі збором доказів звірств армії РФ у раніше тимчасово захоплених Росією населених пунктах.

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