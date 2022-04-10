Очільник МЗС зауважив, що якби Україна була членом НАТО, то Росія не наважилася б розв'язати війну.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав відмову Німеччини і Франції прийняти Україну до НАТО у 2008 році "стратегічною помилкою".

Цитує Кулебу CNN.

Очільник МЗС зауважив, що якби Україна була членом НАТО, то Росія не наважилася б розв'язати війну. Кулеба пригадав, як у 2008 році Німеччина та Франція блокували наміри США та союзників взяти Україну в Альянс.

На думку Кулеби, Берлін та Париж припустилися стратегічної помилки й тепер український народ розплачується за це.

"За цю помилку розплачуються не Німеччина чи Франція, а Україна", – констатував Кулеба.

Нещодавно екс-канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що не шкодує, що Україну не взяли до НАТО у 2008 році. Вона вірить, що це рішення було правильним.

До початку повномасштабної війни Єнс Столтенберг зазначав, що РФ не вирішуватиме, чи буде Україна у майбутньому членом НАТО.

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