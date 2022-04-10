Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав відмову Німеччини і Франції прийняти Україну до НАТО у 2008 році "стратегічною помилкою".
Цитує Кулебу CNN.
Очільник МЗС зауважив, що якби Україна була членом НАТО, то Росія не наважилася б розв'язати війну. Кулеба пригадав, як у 2008 році Німеччина та Франція блокували наміри США та союзників взяти Україну в Альянс.
На думку Кулеби, Берлін та Париж припустилися стратегічної помилки й тепер український народ розплачується за це.
"За цю помилку розплачуються не Німеччина чи Франція, а Україна", – констатував Кулеба.
Нещодавно екс-канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що не шкодує, що Україну не взяли до НАТО у 2008 році. Вона вірить, що це рішення було правильним.
До початку повномасштабної війни Єнс Столтенберг зазначав, що РФ не вирішуватиме, чи буде Україна у майбутньому членом НАТО.