Гарантії будуть включати поставку військової техніки.

Франція готова надати необхідні Україні гарантії безпеки після закінчення війни.

Про це заявив високопоставлений представник французького президента, цитує Bloomberg.

Гарантії будуть включати поставку військової техніки з можливою участю інших країн, таких як Німеччина, Італія та Туреччина.

Як писав УНІАН, 19 квітня президент Франції Еммануель Макрон публічно заявив, що країні не потрібен російський газ і що Париж підтримує енергетичне ембарго проти агресора.

Україні потрібні "гарантії безпеки" для мирної угоди з Росією. Водночас, за задумом ОП, це має бути два документи: окремо – "гарантії" та договір з росіянами.

За запропонованою Зеленським формулою, конкретна потенційна країна-гарант матиме відповідати за свій підпис та гарантії для України.

Потенційну безпеку після війни готові гарантувати Британія, Німеччина, Італія та Польща.

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