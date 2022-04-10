Сьогодні вже є декілька країн, що погодилися бути гарантами.

Кілька країн усно погодилися стати гарантами безпеки для України. Це покладатиме на кожну з них велику відповідальність.

Про це заявив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк.

"Що стосується країн-гарантів, то це питання дуже і дуже важливе. Бо воно про те, чи хочуть країни брати на себе відповідальність, чи хочуть брати лідери цих країн на себе відповідальність. Питання не просто про те, що ти щось там підпишеш", - зазначив радник голови ОП.

За його словами, за запропонованою президентом Володимиром Зеленським формулою, конкретна потенційна країна-гарант матиме відповідати за свій підпис та гарантії для України.

"Це дуже важливо. І це каже про іншу конструкцію міждержавних відносин. На сьогодні ми розуміємо що є Британія, яка хоче це робити. Є Італія, яка теж сказала, що готова розмовляти про відповідальність. Є навіть Німеччина, яка теж говорить, що готова брати відповідальність. Польща готова брати відповідальність", - додав Подоляк.

Також під час телемарафону Подоляк зазначив, що в договорі буде не тільки Україна і Росія, а 5-7 інших країн.

"Ми розуміємо, що Росія постійно змінює свої позиції. Тому ми хочемо, щоб у цьому договорі було багато країн. І сьогодні розмова йде в робочих підгрупах - як повинна бути імплементована частина країн-гарантів", - заявив Подоляк.

Гарантії безпеки для України: що варто знати

Як повідомляв УНІАН, 29 березня у турецькому Стамбулі відбувся перший раунд переговорів між делегаціями України та РФ.

Україна запропонувала підписати міжнародний договір про нову систему гарантій безпеки для неї.

Голова фракції "Слуга народу", член делегації на переговорах з РФ Давид Арахамія заявив, що серед гарантів офіційний Київ бачить країни-члени Ради безпеки ООН, в тому числі Росію, США, Велику Британію, Китай, Францію, а також Туреччину, Німеччину, Канаду, Італію, Польщу та Ізраїль.

Дипломат Олександр Чалий, який очолює юридичну групу в українській делегації на переговорах з РФ, заявив, що українська делегація прагне підписати договір про гарантії безпеки, який повинен стати дипломатичним форматом закінчення війни. За його словами, Україна готова зафіксувати позаблоковий статус і статус без’ядерної держави у формі постійного нейтралітету без вступу до військово-політичних союзів.

Водночас за словами Чалого, у договорі про гарантії безпеки не буде заперечень щодо можливості вступу України до Євросоюзу.

Раніше було відомо, що Туреччина готова стати гарантом безпеки для України.

Міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо заявив про готовність своєї країни увійти до числа гарантів нейтрального статусу України.

Станом на 7 квітня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв, що країни, які можуть бути потенційними гарантами безпеки, ще не надавали свого бачення з цього питання.

Вас також можуть зацікавити новини: