За його словами, через те, що Захід не надав Україні достатньої кількості зброї, РФ завдає руйнівних ударів по людях та інфраструктурі.

Голова міністерства закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс відреагував на масштабну атаку РФ по Україні 22 березня. За його словами, західні країни помиляються, коли не надають нашій державі достатньої кількості озброєння та засобів ППО.

"Ми "придушили" постачання зброї, нам не вдалося дати достатньо ППО, а тепер ми просимо українців сидіти, склавши руки, поки крилаті ракети падають на їхні сім'ї", - наголосив він у соцмережі X.

Ландсбергіс зауважив, що ці помилки "задають перебіг всьому століттю" та не можуть бути ніяк виправдані.

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Також свою публікацію політик доповнив світлиною, де видно наслідки удару армії РФ по Дніпровській гідроелектростанції.

Своєю чергою посол США в Україні Бріджит Брінк прокоментувала масований ракетний удар по Києву, який стався 21 березня. За її словами, така атака могла бути російською відповіддю на зустріч радників із питань безпеки в українській столиці для обговорення формули миру.

"Гіперзвукова ракета "Кинджал" по Києву о 5:00 ранку, поранення дістали 10 мирних жителів, серед них дитина", - написала Брінк у соцмережі Х.

Водночас посол подякувала силам ППО за їхню роботу.

Ракетний обстріл України 22 березня: що відомо

22 березня російські окупанти масовано атакували Україну ракетами та дронами. В цей день влучання були зафіксовані в Кривому Розі, Харкові, Запоріжжі, Кропивницькому та Хмельницькому, на Івано-Франківщині та Львівщині.

Проте найголовнішою ціллю для росіян стала Дніпровська ГЕС. По ній російські окупанти запустили 8 ракет.

"Сьогодні Запоріжжя було під наймасовішою атакою - тільки в саму ГЕС влучили 8 разів, тобто 8 ракет, які потрапили у цей надзвичайно важливий для України об'єкт, який містить не тільки енергетичну потужну складову, але й виконує інші функції... І всі ми розуміємо можливі наслідки - Україна вже переживала наслідки від ураження схожого об'єкту (Каховської ГЕС - УНІАН)", - розповів тоді очільник департаменту протидії злочинам в умовах збройного конфлікту Офісу Генпрокурора Юрій Бєлоусов.

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