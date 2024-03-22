Загарбники заявили, що нібито не націлювалися на цивільну інфраструктуру.

Міноборони Росії назвало масовану атаку на Україну 22 березня "ударами відплати".

Як зазначає міноборони країни-окупанта, серед цілей були об'єкти енергетики, а також залізничні вузли.

"У відповідь на обстріли нашої території, спроби прориву та захоплення російських прикордонних населених пунктів Збройними Силами завдано 49 ударів відплати високоточною зброєю великої дальності повітряного базування, у тому числі аеробалістичними гіперзвуковими ракетами "Кинжал", ракетними комплексами та безпілотними літальними апаратами" - цинічно зазначили в міноборони.

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Росія влаштувала дві масовані атаки по Україні

Нагадаємо, рано вранці 21 березня російські окупанти завдали масовий ракетний удар по Києву. Впродовж 44 днів обстрілів Києва не було. Для удару було задіяно 31 ракету: загарбники запустили по столиці дві балістичні ракети - "Іскандер-М" і "Кинджал". Решта 29 ракет належали до крилатого типу Х-101/Х-555.

Українські сили ППО збили усі ракети, але через падіння уламків у кількох районах столиці були пошкодження і постраждали цивільні.

Сьогодні ракетний терор ворога продовжився - зранку Росія запустила 151 повітряну ціль, щоб зруйнувати енергооб'єкти України. Одна влучила по Дніпровський ГЕС, там зайнялася пожежа. Відомо про загиблого й наслідки.

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