Президент заявив, що власна армія є однією із гарантій безпеки України, і зменшувати її кількість не можна.

Кількість української армії станом на зараз не дозволяє проводити великі операції з деокупації територій, а лише стримувати ворога, тому зменшувати її не можна. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю CBS News.

Про це він сказав, говорячи про гарантії безпеки, потрібні для України у зв’язку з тим, що наразі ідея вступу її до НАТО не має підтримки з боку президента США Дональда Трампа.

"Я б хотів, щоб Трамп підтримав Україну в НАТО. Не йшов на поступки з Путіним (Володимир Путін – російський диктатор, - ред.), бо він може змусити Путіна. Я вважав НАТО простішим. Так, це складно спочатку, цього не сприйматимуть рускі, але чітко зрозуміло, що це гарантії безпеки для нас, історична місія людини і внесок в історію всесвітньої безпеки з боку США. І залежить це виключно від позиції президента США", - наголосив президент України.

Відео дня

Оскільки ж наразі вступ України до НАТО не має підтримки, то "повинно бути щось подібне", вважає Зеленський. Він назвав дві гарантії безпеки: власна українська армія і присутність іноземних військ після припинення вогню.

Щодо української армії, то, за словами президента, її не можна зменшувати, "тому що в такій кількості вона сьогодні стримує ворога".

"Ми не робимо якісь великі операції з деокупації. Цієї кількості недостатньо для цього. Тому найважливіше – стримувати ворога, і саме цим ми займаємося... Це перша наша гарантія безпеки – не зменшення армії, а підтримка її, укомплектування, фінансування її", - наголосив глава держави.

Друга гарантія безпеки, каже він, - це присутність військового контингенту інших країн на території України – "в морі, в небі, на землі". Зеленський підкреслив, що "це може статись лише тоді, коли буде припинення вогню".

"Але присутність цих людей дає гарантії, що Путін не наважиться іти війною проти України", - додав він.

Інші заяви Зеленського

Як повідомляв раніше УНІАН, Зеленський дорікнув США за відмову передати Україні обіцяні Patriot. Він повідомив, що Україна так і не отримала системи Patriot, про поставку яких було домовлено на ювілейному саміті НАТО у Вашингтоні. Він додав, що для отримання таких систем Україна готова на будь-який формат.

Глава держави попередив про "реальну" загрозу Третьої світової війни. Мовляв, якщо російського диктатора Володимира Путіна не зупинити, то війна в Україні може перерости в Третю світову. Він підкреслив, що тоді у світі "не буде безпечного місця ні для кого".

Також Зеленський закликав президента США Дональда Трампа приїхати до України, перш ніж втілювати свій "мирний план", щоб він міг "зрозуміти, що тут відбувається". Він підкреслив, що після візиту в Україну Трампу доведеться усвідомити, що собою являє Володимир Путін, з яким він хоче укласти угоду.

Вас також можуть зацікавити новини: