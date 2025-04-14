Він зауважив, що для отримання таких систем Україна готова на будь-який формат.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна так і не отримала системи Patriot, про поставку яких було домовлено на ювілейному саміті НАТО у Вашингтоні. Про це він сказав в інтерв’ю CBS News.

"Чесно, я не розумію, чому ми не можемо домовитись про додаткові системи Patriot. Тим більше що домовленість така на саміті в НАТО в Вашингтоні, на ювілейному саміті, була. Ми так і не отримали ті додаткові системи Patriot", - сказав він.

Президент зауважив, що для отримання таких систем Україна готова на будь-який формат. Він додав, що у цій ситуації питання не в грошах, адже деякі європейські партнери готові допомагати Україні фінансово для отримання систем Patriot.

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"Але Сполучені Штати кажуть, що сьогодні немає можливості [передати системи]. Але в цей час вони передають такі системи, наприклад, Ізраїлю. Я не про те, що Ізраїлю це не потрібно. Але якщо ми справедливі партнери, невже не можна знайти можливість захистити Україну системами ППО? Ми нічого більше не просимо. Ми просимо системи ППО, пакет з новою зброєю, яка нам потрібна захистити себе", – додав Зеленський.

Він зазначив, що Україна повідомляла США, що готова купити відповідний пакет допомоги. Зокрема, Зеленський сам говорив це президенту США Дональду Трампу під час телефонної розмови, також це питання обговорювалося і з європейськими партнерами, які готові разом з Україною фінансувати відповідні пакети.

Інтерв'ю Зеленського - інші заяви

Зеленський закликав Дональда Трампа приїхати до України, перш ніж втілювати свій "мирний план". Він підкреслив, що після візиту в Україну Трампу доведеться усвідомити, що собою являє Володимир Путін, з яким він хоче укласти угоду.

Він також озвучив втрати України у війні з Росією. За словами президента, Україна втратила до 100 тисяч військових і 13 тисяч мирних мешканців.

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