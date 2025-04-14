Він підкреслив, що у війні в Україні на карту поставлено безпеку всього світу.

Президент України Володимир Зеленський попередив, що якщо російського лідера Володимира Путіна не зупинити, то війна в Україні може перерости в Третю світову.

В інтерв'ю CBS News він підкреслив, що в цій війні на карту поставлено безпеку всього світу.

"Якщо ми не проявимо твердість, він (Путін) просуватиметься далі. Це не просто якісь домисли, загроза реальна. Кінцева мета Путіна - відродити Російську імперію і повернути території, які зараз перебувають під захистом НАТО. Враховуючи все це, я вважаю, що ситуація може перерости у світову війну", - заявив він.

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Президент підкреслив, що тоді у світі "не буде безпечного місця ні для кого".

Путін готується до війни з НАТО - новини

Раніше президент Литви Гінатас Науседа заявив, що його країна готується до можливого наступу Росії на країни НАТО до 2030 року.

А військовий експерт, історик Зенке Найтцель вважає, що напад Росії на Литву можливий вже цієї осені.

У Європі вже готуються до різних небезпечних сценаріїв, і у зв'язку з цим Єврокомісія порекомендувала всім жителям ЄС запастися запасами їжі та води щонайменше на 72 години.

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