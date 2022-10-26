Він завдав збитків державі у розмірі понад 3,2 млн гривень.

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у шахрайстві і завданні збитків державі у розмірі понад 3,2 млн гривень екс-начальнику Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрію Наумову, затриманому у червні у Сербії.

Про це повідомила радник зі стратегічних комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян в ефірі інформаційного телемарафону.

"Він одночасно отримував заробітню плату на державному підприємстві, слідством було встановлено, що це десь 160 тис. грн на місяць, і у Службі безпеки. Це завдало державі збитків більш ніж на 3 млн грн. Йому оголошено підозру у шахрайстві, це стаття 190 Кримінального кодексу України, санкції по цій статті передбачають позбавлення волі строком до 12 років з конфіскацією майна", - сказала вона.

За словами Сапьян, хоч Наумов зараз і перебуває у Сербії, йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Також ДБР готує документи на екстрадицію втікача.

"Зараз проводиться величезна робота по встановленню усіх фактів, об'єктивної бази. Робота проводиться разом із Офісом генерального прокурора", - сказала вона.

Справа проти Наумова

7 червня стало відомо про затримання генерала-втікача СБУ Андрія Наумова на пункті пропуску "Пряшево" на кордоні між Сербією та Північною Македонією. Наумов обіймав посаду з допуском до державної таємниці, не виключений "витік" секретної інформації в Росію.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого з'ясувалося, що екс-генерал Наумов у супроводі кількох людей покинув Україну за лічені години до перших ракетних ударів.

7 вересня на сайті Офіса генпрокурора було опубліковано повідомлення про підозру Наумову за іншими статтями – "у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, та у зловживанні владою або службовим становищем (ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України)".

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