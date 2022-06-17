Він міг передавати секретні дані про систему безпеки зони відчуження Чорнобильської АЕС.

Колишній генерал СБУ Андрій Наумов, якого затримали 7 червня у Сербії, міг збирати та передавати російським спецслужбам дані, що становлять державну таємницю, зокрема, щодо систем безпеки зони відчуження ЧАЕС.

Про це "Схемам" повідомили у Державному бюро розслідувань (ДБР), яке розслідує кримінальне провадження за фактом можливої державної зради Наумова.

"Здійснюється досудове розслідування за фактом можливої державної зради громадянина України, який, обіймаючи посаду керівника державного підприємства, що забезпечує діяльність зони відчуження ЧАЕС, та в подальшому, керівну посаду в Службі безпеки України, збирав відомості щодо функціонування систем безпеки зони відчуження ЧАЕС та іншу інформацію конфіденційного характеру", – йдеться у відповіді.

До свого приходу в СБУ Андрій Наумов керував держпідприємством "Центр організаційного-технічного та інформаційного забезпечення управління зоною відчуження".

У справі за "можливим фактами вчинення Наумовим державної зради" співробітники ДБР провели обшуки за адресами "осіб, які можуть бути причетними до збирання та передачі іноземній державі, іноземній організації або ïx представникам відомостей, що становлять державну таємницю", йдеться у відповіді правоохоронців.

"На теперішній час вживаються необхідні заходи для встановлення всіх об'єктивних обставин кримінального правопорушення та осіб, які можуть бути причетними до співпраці з спеціальними службами та окупаційними військами країни агресора", – зазначили у відомстві.

Як повідомляв УНІАН, 7 червня Наумов був затриманий на прикордонному переході з Північною Македонією на півдні Сербії за підозрою у відмиванні грошей. Разом з ним затримали громадянина Німеччини Александра Акста, який в Україні внесений до санкційних списків. В машині, якою вони їхали, виявили 600 тис. євро, $125 тис. та принаймні два цінні смарагди. Наразі влада Сербії та посольство України в Белграді не відповіли на запитання, де перебуває затриманий і чи порушувалося питання про можливу екстрадицію.

Адвокат Андрія Наумова Віктор Гостіляц повідомив Балканській службі Радіо Свобода, що його підзахисний заперечує вину у відмиванні грошей. Він підтвердив, що Наумов і Акст перебувають під вартою в місті Ніш на півдні Сербії.

"Прокуратура м. Ніш розпорядилася провести розслідування та збираються докази", – заявив адвокат та додав, що йому невідомо щодо можливого запиту на екстрадицію його підзахисного.

1 квітня президент України Володимир Зеленський повідомив, що позбавив його звання генерала.

Чорнобильська АЕС понад місяць була під російською окупацією. Ввечері 31 березня стало відомо, що російські загарбники покинули територію Чорнобильської атомної електростанції. Державне агентство з управління зоною відчуження повідомило 9 квітня, що російські військові розграбували дві дослідницькі лабораторії в Чорнобилі.

Вас також можуть зацікавити новини: