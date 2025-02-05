Він зауважив, що потрібно провести серйозну підготовку до переговорів.

Влада Туреччина розраховує на початок мирних переговорів щодо України вже найближчим часом, ймовірно, до початку літа.

Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан в інтерв'ю Anadolu. Він зазначив, що президент США Дональд Трамп виглядає рішучим у питанні вирішення війни в Україні. При цьому Фідан нагадав, що ще під час виборчої кампанії Трамп зробив гучну заяву, ніби негайно закінчить війну в Україні, але потім цю заяву переглянув.

"У найближчому майбутньому ми зможемо побачити якісь ініціативи", – сказав міністр. Але, за його словами, для того, щоб зустріч Трампа та Путіна відбулася потрібна підготовка, насамперед має відбутися обмін думками учасників процесу, щоб зробити його надійним. Інакше, за словами Фідана, із цих переговорів нічого не вийде.

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"Ми чуємо низку ініціатив президента США Дональда Трампа з цього приводу. Але до зустрічі лідерів США та РФ потрібна підготовча робота", - сказав глава турецького МЗС.

"До літа ми побачимо чіткіші ініціативи щодо переговорів", - підсумував турецький міністр.

Ймовірні переговори України та РФ

Раніше радник Білого дому з нацбезпеки Майк Волц сказав, що ведеться підготовча робота для можливої зустрічі з президента США Дональда Трампа з російським диктатором Путіним.

Вчора президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий сісти за стіл переговорів з кремлівським правителем Путіним в рамках мирного саміту.

А сьогодні американський президент Дональд Трамп заявив, що США ведуть "дуже конструктивні переговори щодо України" і зроблять усе, щоб припинити війну. "Ми розмовляємо з росіянами та з українським керівництвом. Ми ведемо дуже хороші переговори, і я думаю, що у нас це вийде. Думаю, щось буде, сподіваюся, кардинальне", - сказав Трамп. Більш конкретних деталей цих діалогів він не привів і не відповів на запитання, чи вимагатиме від Кремля піти з України.

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