За словами голови Верховної Ради, під час переговорів мають бути забезпечені інтереси України.

Інтереси України мають бути враховані на мирних перемовинах. Про це сказав голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук, відповідаючи на запитання з приводу сьогоднішньої заяви Путіна, що Росія готова до "переговорів і компромісів" з Україною, повідомляє УНІАН.

"В цій війні агресором є РФ, а жертвою є Україна. Виключно умови країни як жертви цієї агресії повинні бути тими умовами, на яких ми готові укласти мир", - наголосив він.

При цьому політик додав, що треба повернутися до статуту ООН. За його словами, формула цього повернення - є формула миру президента Володимира Зеленського.

"Ми готові розглядати інші ініціативи з нашими партнерами. Ми не потребуємо інших, так званих миротворчих ініціатив від інших осіб, які пишуться без врахування думки України. Виключно думка України повинна бути кінцевою, зрозумілою і прийнятною при написанні єдиного підходу щодо завершення цієї війни і настання миру. Іншого бути не може", - сказав Стефанчук.

Він додав, що мають бути забезпечені інтереси України.

"Якщо цього не буде, то будуть зрадники, ждуни, якими б марками, вишиванками, бушлатами вони не прикривалися", - підкреслив він.

Можливість переговорів з РФ - що відомо

Як повідомляв УНІАН, російський диктатор Володимир Путін під час щорічної "прямої лінії" зізнався, що росіяни схильні до розпалювання конфліктів та воєн, адже їм нудно, коли усе спокійно, стабільно та розмірено. За його словами, Росії потрібна "двіжуха".

Крім того, він зазначив, що РФ начебто готова до перемовин, адже війна це "мистецвто компромісу". Він згадав про домовленості, які обговорювалися у квітні 2022 року в Стамбулі та наголосив, що Україна також була готова їх укласти.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі наша держава не має сил, аби відвоювати у РФ території. За його словвами, українці можуть розраховувати лише на дипломатичний тиск з боку міжнародної спільноти, який може змусити Путіна розпочати перемовини.

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