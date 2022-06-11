Вона зустрінеться з Володимиром Зеленським.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн у суботу, 11 червня, прибула з візитом до Києва.

Про це вона повідомила в Twitter.

"Добре знову опинитися в Києві. З президентом України Володимиром Зеленським я підведу підсумки спільної роботи, необхідної для відновлення, і прогресу, досягнутого Україною на її європейському шляху. Європа з вами!"- написала вона.

Як повідомляв УНІАН, президент Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі ще 28 лютого.

Рішення Європейської Ради про надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС очікується 23-24 червня.

Також Київ заповнив і передав Єврокомісії опитувальник, перша частина якого містить політичні та економічні критерії, за якими буде оцінюватися готовність України отримати статус кандидата на членство. Друга частина опитувальника містить оцінку відповідності українського законодавства актам права ЄС.

Нагадаємо, що 8 квітня президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн і високий представник Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель прибули з візитом в Україну. Також вони відвідали Бучу в Київській області, де побачили звірства, вчинені російськими солдатами в Україні.

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