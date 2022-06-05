Вона зазначила, що моральним обов’язком ЄС є прийом України у склад спільноти.

Європейська комісія надаватиме Україні експертну підтримку щодо ефективних інвестицій та необхідних реформ, що в свою чергу вибудує шлях до Євросоюзу.

Про це заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу на форумі з безпеки GLOBSEC 2022, передає ТСН.

Вона зазначила, що ЄС повинен зробити можливим вступ України і це є, за її словами, моральним обов’язком.

"Українці точно знають, яке майбутнє вони хочуть. Майбутнє вільного та відкритого суспільства, яке належить до сильної демократичної спільноти", - зазначила Фон дер Ляєн.

Вона нагадала, що Єврокомісія підтримала створення єдиної платформи, яка об'єднає ініціативи та фінансову підтримку від США, МВФ, Світового банку, ОЕСР, G20 та окремих країн для відновлення України.

"Ця платформа управляється і належить Україні. Тому що Україна повинна сама вирішувати своє майбутнє. Європейська комісія надаватиме Україні експертну підтримку щодо ефективних інвестицій та необхідних реформ. Це вибудує шлях до Європейського союзу", - зазначила Урсула фон дер Ляєн.

Як повідомляв УНІАН, 2 червня міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок підтримала надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС, але попередила, що процес "не буде швидким".

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