Україна розраховує на підтримку ЄС у притягненні до міжнародної кримінальної відповідальності всіх винних у злочинах проти людяності, скоєних Росією в Бучі та інших містах України.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та представник Європейського Союзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель, які прибули з візитом до нашої країни, відвідали Бучу на Київщині.

Про це повідомив у Telegram прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Відвідали Бучу. Показав президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн, високому представнику ЄС Жозепу Боррелю та прем'єру Словаччини Едуарду Геґеру звірства, які вчинили російські військові над цивільними українцями", - йдеться у повідомленні.

Шмигаль додав, що Україна спільно з європейськими партнерами працює над тим, щоб якнайшвидше зупинити агресора.

"Воєнні злочини та злочини проти людяності, скоєні РФ в Бучі та інших містах України, вимагають негайних дій міжнародної спільноти. Розраховуємо на підтримку ЄС у притягненні всіх винних до міжнародної кримінальної відповідальності", - наголосив Шмигаль.

Як повідомляв УНІАН, 3 квітня президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила про необхідність термінового проведення незалежного розслідування злочинів російських окупантів у Київській області.

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