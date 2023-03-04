Руслан Стефанчук зустрівся з Робертою Метсолою та обговорив з нею шлях України до повноправного членства у ЄС.

Президент Європейського парламенту Роберта Метсола ввечері 3 березня прибула з візитом до України.

Про це повідомляється на сторінці Метсоли в Twitter та на сторінці голови Верховної Ради Руслана Стефанчука у Facebook.

"Добре повертатися до України. До цих хоробрих людей, які надихнули світ. До героїв, які відмовляються здаватися. До тих, хто пожертвував усім заради наших цінностей. До європейців, чий дім у нашому Європейському Союзі", - написала вона.

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Вона також написала, що майбутнє України – це членство в Європейському Союзі.

Стефанчук зустрівся з Метсолою та обговорив з нею шлях України до повноправного членства у ЄС.

"Обговорив також санкції проти РФ. Маємо зупинити всі можливості обходу цих санкції. Подякував Євросоюзу за фінансову підтримку, за макрофінансову допомогу. Заторкнули пропозиції Китаю щодо так званого "мирного договору". Закцентував, що ми маємо формулу миру, запропоновану Президентом України Володимиром Зеленським. І саме до підтримки цієї ініціативи ми закликаємо світ", - повідомив він.

Візити іноземних гостів в Україну під час війни

Польський прем’єр-міністр Матеуш Моравецький у п’ятницю 24-го лютого прибув до столиці України з візитом. Його зустрів очільник українського уряду Денис Шмигаль.

Міністерство закордонних справ Угорщини працює над візитом свого прем’єр-міністра Віктора Орбана до Києва.

20 лютого президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден прибув до Києва з неоголошеним візитом.