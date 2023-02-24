Очільник польського уряду зустрівся з Володимиром Зеленським та Денисом Шмигалем.

Польський Прем’єрі-міністр Матеуш Моравецький у п’ятницю 24-го лютого прибув до столиці України з візитом. Як повідомляє TVP1, його зустрів очільник українського уряду Денис Шмигаль.

Моравецький прибув до Києва вранці і разом із своїм українським колегою поклав вінок до Стіни пам'яті загиблих поблизу Михайлівського собору.

Речник польського уряду Пйотр Мюллер опублікував фото Моравецького та Шмигаля, відзначивши, що польська делегація ще на початку повномасштабної війни прибула до Києва підтримати Україну.

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"Через рік після початку російських військових дій прем'єр-міністр Моравецький відвідав Київ, щоб дати чіткий і відчутний сигнал про подальшу підтримку в захисті України від Росії. Невдовзі після початку війни, 15 березня, ми були в Києві, щоб гарантувати, що Україна не залишиться наодинці", - йдеться в дописі в Twitter.

У планах польського прем’єр-міністра, ймовірно, є відвідини засідання українського парламенту. Таку інформацію раніше повідомив секретар правлячої партії "Право і справедливість" Кшиштоф Соболевський. Окрім цього TVP1 зазначає, що Моравецький зустрівся з Володимиром Зеленським.

Окрім цього секретар додав, що візит Моравецького має в собі ще одне послання підтримки. Цього разу воно зв’язано з відвідинами президента США Польщі 21 лютого.

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