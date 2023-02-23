У Будапешті запевняють, що Орбан відвідає столицю України, коли це буде на часі.

Міністерство закордонних справ Угорщини працює над візитом свого прем’єр-міністра Віктора Орбана до Києва. Як заявив голова МЗС Петер Сійярто в інтерв’ю Index, така поїздка може відбутися.

Під час інтерв’ю журналіст запитав у Сійярто, чому інші лідери європейських країн а також Джо Байден вже були на переговорах у Києві, а Орбан досі не відвідав українську столицю.

"Коли візит буде на часі, прем’єр-міністр Угорщини також поїде, МЗС зараз працює над його підготовкою", - відповів міністр.

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У той же час Сійярто заявив, що особисто його не запрошували до Києва з візитом. Якщо б він отримав пропозицію приїхати до України, то він би з радістю поїхав. Однак тільки за умови, якщо Угорщина і Україна "зможуть заздалегідь домовитися про змістовну тематику та час візиту".

Відзначимо, що на початку лютого ЗМІ почали поширювати інформацію про запрошення Зеленським до Києва Віктора Орбана. Нещодавно таке рішення президента України підтвердили і в ОП: цей візит потрібний для "вирішення спірних питань між обома країнами".

Угорщина і її риторика щодо України

Орбан наприкінці січня заявив, що Угорщина межує на Сході з росіянами.

Голова МЗС Петер Сійярто прибув з візитом до Мінська поговорити "про мир в Україні". В столиці Білорусі він підписав угоду про співпрацю з білоруською владою.

Орбан звинуватив ЄС у затягуванні війни України і Росії. На його думку у Євросоюзі роздмухали вогонь воєнного конфлікту.

Голова МЗС Угорщини Сійярто видав "формулу миру" у поточній війні, але "забув" у ній про Україну. В українському міністерстві закордонних справ уже відреагували на таку дію Будапешта.

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