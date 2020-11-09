Раніше Кабмін погодив звільнення голів Івано-Франківської, Одеської та Сумської обласних державних адміністрацій.

Президент України Володимир Зеленський призначив т.в.о. голів Івано-Франківської, Одеської і Сумської обласних державних адміністрацій.

Про це йдеться в указах глави держави №492, №493 і №494 від 9 листопада, розміщених на його офіційному сайті.

Зокрема, глава держави тимчасово поклав виконання обов’язків голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації на Марію Савку, голови Одеської ОДА - В’ячеслава Овечкіна, і Сумської - Сергія Пахольчука.

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Зміна голів трьох Облдержадміністрацій

4 листопада Кабінет міністрів України погодив звільнення голів Івано-Франківської, Одеської та Сумської обласних державних адміністрацій.

5 листопада президент України Володимир Зеленський звільнив голів Сумської, Одеської та Івано-Франківської обласних державних адміністрацій.

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Автор: Віталій Саєнко