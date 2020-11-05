Президент України Володимир Зеленський звільнив голів Сумської, Одеської та Івано-Франківської обласних державних адміністрацій.
Відповідні укази від 5 листопада розміщені на сайті глави держави.
Зокрема, президент указом №490/2020 звільнив Романа Грищенка з посади голови Сумської обласної державної адміністрації.
Указом №489/2020 глава держави звільнив Максима Куцого з посади голови Одеської обласної державної адміністрації.
Крім того, Зеленський №488/2020 звільнив Віталія Федоріва з посади голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації.
Читайте такожЗеленський призначив нового керівника Чернігівської ОДА
Звільнення голів Івано-Франківської, Одеської та Сумської ОДА
4 листопада Кабінет міністрів України погодив звільнення голів Івано-Франківської, Одеської та Сумської обласних державних адміністрацій.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram