Дмитро Разумков готовий піти у відставку в разі прийняття рішення парламентом.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявляє, що стосовно керівництва парламентом треба зважати на принципи, а не посади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Разумков сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

"Щодо керівництва Верховної Ради. Знаєте, тут головне не посади, за які дехто бореться, а принципи, з якими ми приходили, і головне, щоб вони не змінювались на шляху як до влади, у владі і після того, як ми з неї підемо", - заявив Разумков.

Він заявив, що "посади змінюються, а принципи повинні залишатися".

"Так само як і моральні принципи, з якими ти йдеш до людей, і отримуєш той мандат довіри, який є. Це перше. І друге, у нас всі рівні у стінах Верховної Ради. Якщо я не буду це підтримувати, я не буду за це голосувати. Але ваше право як будь-якого народного депутата вносити будь-які пропозиції щодо зміни до законодавства", - сказав Разумков.

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Також Дмитро Разумков запевнив, що готовий піти у відставку в разі прийняття відповідного рішення парламентом.

"Вирішувати буде Верховна Рада. Поки звернення до мене за підписними листами не було. Я сподіваюся, що я роботу свою добре роблю. Я розумію, що комусь хочеться, щоб напевно в кріслі був хтось інший", - заявив Разумков.

Спікер парламенту сказав, що не готовий чітко відповісти "так" або "ні" на питання, що його відправлять у відставку, а замість нього на його посаду призначать першого віце-спікера парламенту Руслана Стефанчука.

При цьому, народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність") заявив, що "на наступному сесійному тижні вони будуть знімати Разумкова".

"Руслан Стефанчук склав іспит вчора, що можна без процедури, без нічого йти", - заявив Гончаренко.

Своєю чергою, Разумков сказав, що за місце не тримається.

"Жодне місце не варто того, з чим ти йшов до людей, не варто тих принципів, з якими ти йшов, і не варто совісті, чесно. Тому буду стояти на тих позиціях, які у мене є, міняти їх не буду", - сказав Разумков.

"Якщо ми говоримо про посаду спікера - прийме рішення Верховна Рада відправити мене у відставку - піду. Але, знаєте, йти на угоду з совістю я точно не буду", - констатував Разумков.

Конфлікт Разумкова і фракції "Слуга Народу"

20 вересня під час засідання Погоджувальної ради Разумков звернувся до антикорупційних органів з проханням перевірити інформацію про начебто пропонування депутатам хабарів за підтримку "деяких відставок".

Своєю чергою перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко запевняв, що немає жодних ініціатив щодо відставки Разумкова з посади голови Верховної Ради.

22 вересня Разумков заявив, що його не запрошували на заплановану нараду за участю фракції "СН", представників усіх гілок влади та президента.

Автор: Віталій Саєнко