Голова парламенту попросив антикорупційні органи перевірити інформацію щодо пропозицій хабарів нардепам за їхні голоси.

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков звернувся до антикорупційних органів із тим, аби вони перевірили інформацію про начебто пропозиції хабарів за голоси за "деякі відставки".

Як передає кореспондент УНІАН, про це Разумков повідомив під час Погоджувальної ради, до якої долучився по відеозв'язку.

"Ми сьогодні багато чуємо чуток, багато пліток, бачимо багато інформації в засобах масової інформації... Існують якісь розмови, хтось комусь пропонує 50, 70, 100 тисяч за голос за деякі відставки. Я не зовсім розумію, в яких кабінетах це відбувається, хто веде такі перемовини. Але це точно негативно впливає на діяльність та імідж Верховної Ради України", - наголосив спікер.

Він зауважив, що на фоні "всього іншого, що відбувається іноді з нашими колегами", така інформація парламенту нічого доброго не додає.

"Я особисто майже переконаний, що це не відповідає дійсності, але я хотів би звернутися до антикорупційних органів, щоб вони все ж таки взяли цю інформацію, опрацювали і, сподіваюся, спростували ті дані, які ми сьогодні з вами бачимо", - сказав Разумков і додав, що просить вважати це депутатським зверненням, а також зробить офіційне звернення до відповідних органів.

Читайте такожУ Раді запропонували допускати до роботи лише деяких нардепів

Як повідомляв УНІАН, днями в ефірі програми "Свобода слова" Разумков, його перший заступник Руслан Стефанчук та голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія посперечалися через законопроект про олігархів, який спікер направив до Венеціанської комісії, попри позицію фракції "СН", яка виступала проти цього кроку.

Разумков пояснив, що відправив проект до Венеційської комісії за зверненням чотирьох опозиційних фракцій та груп та уповноваженого ВР з прав людини.

Своєю чергою, Арахамія зазначив: "Я просто хочу невеликий акцент зробити - спікера не обирають, спікера делегують, і монобільшість делегує спікера Разумкова. Просто це потрібно завжди пам'ятати. Я маю на увазі, що у нас достатньо голосів, щоб делегувати спікером будь-яку людину".

Згодом в кулуарах програми Арахамія прокоментував можливість відставки Разумкова з посади голови Верховної Ради: "Ми маємо таку можливість. Це реально абсолютно як сценарій, але станом на зараз такий сценарій навіть не обговорювався у нашій фракції. Це реально з точки зору інструментарію, але ми будемо зустрічатися, шукати спільні позиції. Якщо у нас буде розуму на двох достатньо, то ми цей процес нормально владнаємо".

Законопроект про олігархів

1 липня Верховна Рада ухвалила в першому читанні президентський законопроект про олігархів. У запропонованому главою держави документі передбачено, що Рада національної безпеки і оборони визначатиме, хто в Україні є олігархом, а також створення реєстру олігархів.

Відповідно до законопроекту, рішення про визнання особи такою, яка має значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархом), приймається РНБО на підставі подання уряду, члена РНБО, Національного банку, Служби безпеки або Антимонопольного комітету.

10 вересня голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів, що пропонує надіслати законопроект про олігархів для отримання висновку Венеційської комісії вже після ухвалення його в цілому як закону.

Автор: Таня Поляковська