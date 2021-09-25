Голова ВР Разумков вважає, що закон треба було ухвалювати більш професійно і підготовлено з дотриманням норм Регламенту.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що у парламенті відбулась "вольна діяльність" депутатів при прийнятті закону "Про запобігання загроз національній безпеці, пов'язаних з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну і політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" (№5599).

Як передає кореспондент УНІАН, про це Разумков сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

"Насправді, що зараз відбувається? Дійсно, це колізія. Але рішення Верховної Ради прийнято. Якщо ми говоримо про те, що вчора відбувалося в Раді - це окрема дискусія, тому що така так звана "процедура" застосовувалась в перший раз у стінах Верховної Ради України. Я не можу її назвати нормальним підходом до роботи Верховної Ради", - заявив Разумков.

Він сказав, що закон треба було ухвалювати більш професійно і підготовлено з дотриманням норм Регламенту.

"Це не скорочена процедура. Такої процедури немає. Це не 119 стаття (Регламенту ВР - УНІАН), це комбінація двох статтей - 119 і 45... І це була "вольна діяльність" колег, які запустили цей процес. У мене глибоке переконання, що це було направлено на те, щоб звести народних депутатів з правильного шляху, - ввести їх в оману", - наголосив Разумков.

Він переконаний, що "ті, хто організовував цей процес, і ті, хто доповідав по ньому, - не підтримали таку процедуру". "Ні пан Стефанчук за неї не проголосував, ні пан Веніславський. Тому що вони усі розуміють, що рано чи пізно треба відповідати", - сказав Разумков.

Голова парламенту заявив, що при голосуванні за деолігархічний закон було допущено "дуже багато помилок".

Він додав, що застерігав усіх колег не вдаватися до поспіху при ухваленні закону.

"Те, що було зроблено з тими квапливими рухами в останню ніч, коли не запрошувались навіть автори правок на засідання комвтетів - це і призвело до того, що ми сьогодні... повинні проговорювати процедуру, як це відбулося... і паралельно з цим ми гальмуємо цей процес", - відзначив спікер.

Він додав, що сьогоднішня дискусія про "процедуру" не сприяє запуску антиолігархічної реформи.

Своєю чергою, перший заступник голови Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив, що "ніякої колізії немає". Він заявив, що "процедура", за якою був схвалений закон не нова, бо раніше застосовувалась під час попередніх скликань Верховної Ради.

Стефанчук назвав два варіанти виходу з ситуації.

"Чому вирішили, що була врахована та чи інша поправка, - я сказати не можу. Тому ми обов'язково дочекаємося рішення, яке буде зроблене і завершене апаратом Верховної Ради, і мені видається, що якщо справді там знайдеться якась помилка, для цього є абсолютно нормальні варіанти вирішення. Перший варіант - це за ініціативи голови Верховної Ради України усунути ці помилки. А якщо голова ВР не бажає - у нас є шість місяців для того, щоб ми могли внести будь-які зміни і доповнення до цього закону, оскільки він вступає у силу через шість місяців", - наголосив Стефанчук.

Читайте такожУ Венеціанській комісії хочуть прочитати закон про олігархів у редакції, підписаній Зеленським

Як повідомляв УНІАН, 23 вересня Верховна Рада ухвалила президентський законопроект про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів) (№5599).

Законом визначено, що олігархом вважається фізична особа, яка одночасно відповідає щонайменше трьом з таких ознак: бере участь у політичному житті; має значний вплив на ЗМІ; є кінцевим бенефіціарним власником суб'єкта господарювання, який після дня введення в дію цього закону є суб'єктом природних монополій або займає монопольне становище на ринку та протягом одного року поспіль підтримує або посилює таке становище; підтверджена вартість активів особи та суб'єктів господарювання, бенефіціаром яких вона є, перевищує 1 млн прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.

Рішення про виключення особи з Реєстру олігархів ухвалюється в разі встановлення факту невідповідності такої особи одночасно щонайменше двом із ознак.

Встановлюється, що рішення про визнання особи такою, яка має значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархом), ухвалюється Радою нацбезпеки і оборони на підставі подання Кабінету міністрів, члена РНБО, Нацбанку, СБУ або Антимонопольного комітету.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через 6 місяців з дня набрання ним чинності. Він втрачає чинність через 10 років з дня введення його в дію.

Автор: Віталій Саєнко