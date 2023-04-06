За її відставку депутати облради проголосували майже одностайно.

Депутати Львівської обласної ради ухвалили рішення про дострокове припинення повноважень голови облради Ірини Гримак.

Це рішення ухвалене на позачерговій сесії, передає Zaxid.net. За проголосували 48 депутатів під час таємного голосування, один – утримався. Перед прийняттям рішення, депутати заслухали звіт Гримак та незадовільно оцінили її роботу.

Після голосування Гримак подякувала колегам за співпрацю і побажала всім мудрості. Депутати оплесками провели її з посади.

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Гримак на посаді голови Львівської облради

Гримак очолювала Львівську облраду трохи більше двох років - з 1 грудня 2020 року. У 2015-2019 роках працювала заступницею голови Львівської ОДА Олега Синютки, а перед тим очолювала Залізничну райадміністрацію Львова.

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