Відповідне звернення щодо РФ депутати підтримали у вівторок.

Львівська обласна рада скерувала звернення до президента Володимира Зеленського та Верховної Ради щодо відновлення історичної справедливості та перейменування Російської Федерації на Московію.

Як повідомляється на сайті облради, відповідне звернення депутат ухвалили у вівторок, 21 грудня.

Зазначається, що під час сесійного засідання Львівської облради депутати голосуванням підтримали звернення до представників центральної влади, у якому запропонували надалі на державному, офіційному, громадському рівнях, а також у ЗМІ на території України використовувати назву Московія замість Росія та Російська Федерація, а щодо громадян РФ вживати слово "московити".

"Протягом останніх декілька сотень років наш північно-східний сусід, який постійно зазіхає на нашу територію, неправомірно користується вкраденою державною та географічною назвою "Росія". 300 років тому, після низки перемог над Швецією та укладання Ніштадського мирного договору, 22 жовтня 1721-го Петро I перейменував Московське царство на Росію, а себе проголосив імператором", – йдеться у зверненні.

У документі вказується, що на картах і атласах XV, XVI й навіть XVIII століття не вказана країна як Росія, лише як Московія. Московська держава повсюдно іменувалася як Московія, Московитія, а іноді навіть Тартарія.

Читайте такожУ Раді заговорили про звільнення мовного омбудсмена після його вимоги перейменувати низку міст"У кінці XVIII століття Росія окупувала всю територію Великого князівства Литовського і значну частину Польщі, перед Катериною II постало завдання знайти легальне виправдання окупації. Тому відбулася фальсифікація історії, для обґрунтування законних домагань Росії на чужі землі: змінено історичні документи, де російський і московський народи об'єдналися як слов'янські; вигадано історію боротьби національно-визвольних українських, білоруських і польських рухів, які завжди мріяли стати однією країною; розповсюджено міф про лідерство Росії як слов'янської країни", – додали депутати.

Зміна назви Московського царства кинула серйозний виклик ідентичності українського народу та є виправданням окупації частини території сучасної України.

Нагадаємо, у 2019 році радник Володимира Зеленського з політичних питань Микита Потураєв пропонував перейменувати РФ на Московію.

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