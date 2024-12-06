Москва і Тегеран несуть основну відповідальність за багаторічне погіршення безпекової ситуації в Сирії.

Ситуація в Сирії, де повстанські сили витісняють проурядові війська, свідчить про слабкість Російської Федерації та її неспроможність воювати на два фронти. Як передає кореспондент УНІАН, про це речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий сказав на брифінгу.

"Україна категорично і рішуче відкидає будь-які безпідставні звинувачення на адресу України про нібито нашу причетність до загострення безпекової ситуації в Сирії", - сказав Тихий.

Речник пояснив, що Україна, на відміну від Росії, дотримується норм міжнародного права, непорушності суверенітету і територіальної цілісності інших держав, і не втручається в їхні справи.

Відео дня

"Саме Москва і Тегеран несуть основну відповідальність за багаторічне погіршення безпекової ситуації в Сирії. За це відповідальні режими у Москві та Тегерані. А взагалі, причиною ситуації, яка є на сьогодні в Сирії багато років - є злочини режиму Асада. Треба не зміщувати акценти", - наголосив речник.

Зокрема, йдеться про злочини режиму Башара аль-Асада проти власного народу і його небажання забезпечити справедливий та інклюзивний діалог всередині країни, що призвело до загрози виживання Сирії як єдиної держави.

Також він сказав, що є ще один контекст нинішньої ситуації і динаміки подій в Сирії.

"Напрошуються цікаві висновки про Росію. Ми бачимо, що Росія не може воювати на два фронти. Це очевидно зараз з подій в Сирії. Чому? Тому що значні втрати Росії в Україні призвели до того, що Москва уже вивела з Сирії більшу частину підготовленого особового складу і техніки, і власне залишила свого союзника - режим Асада, без необхідної підтримки, і як наслідок - ми бачимо відступ не лише сирійської армії, але й російського угрупування військ в Сирії", - наголосив Тихий.

До того ж, речник звернув увагу, що російська сторона свідомо замовчує втрати особового складу і техніки свого угрупування в Сирії, і частина російських військовослужбовців залишається відрізаною від основних сил бази Росії в Тартусі.

"Це сигнал слабкості російського режиму, який, я думаю, у багатьох місцях в світі побачать", - сказав Тихий.

Ситуація в Сирії: останні новини

Як писав УНІАН, напердодні сирійські повстанці досягли нового значного успіху. Вони захопили ключове місто Хама, яке уряд контролював від початку сирійської громадянської війни.

Тим часом Іран звинуватив Україну у підтримці сирійський повстанців. Це при тому, що Тегеран продовжує публічно заперечувати свою участь у російській загарбницькій війні проти України.

Вас також можуть зацікавити новини: