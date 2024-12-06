При цьому Іран заперечує, що допомагає росіянам у війні проти України.

Сирійські повстанці продовжують свій переможний наступ і захопили місто Хама, що є значною перемогою у контексті всієї 13-річної війни. Тим часом Іран звинуватив Україну і підтримці ісламістів, повідомляє Mehr News Agency.

Моджтаба Дамірчилу, помічник міністра закордонних справ Ірану та генеральний директор департаменту Євразії в МЗС, посилався на повідомлення про незаконну торгівлю зброєю, отриманою зі Сполучених Штатів деякими українськими офіційними особами, і підтримку Україною терористичних груп у Сирії.

Він назвав ці дії грубим порушенням міжнародних зобов'язань щодо запобігання та боротьби з тероризмом і закликав до їх негайного припинення.

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Дамірчилу назвав використання таких груп для дестабілізації регіону Західної Азії неетичною політикою, що суперечить усім принципам і нормам міжнародне право. Іранський дипломат підкреслив, що досвід показує, що союзи з тероризмом призводять лише до розширення небезпеки та насильства у світі, і рано чи пізно це вплине на тих, хто його підтримує.

Загострення в Сирії: останні новини

Як писав УНІАН, лідер сирійських повстанців розкрив мету їхньої революції. За словами Абу Мохаммад аль-Джолані, основною метою сирійських повстанців є повалення режиму президента Башара Асада та "будівництво нової Сирії".

Тим часом сирійські повстанці витіснили урядові сили зі стратегічного міста Хама. Якщо їхній наступ продовжиться такими ж темпами, підконтрольна уряду територія Сирії незабаром опиниться розрізаною навпіл.

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