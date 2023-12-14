В Європарламенті нагадали, що Зеленський вміє переконувати.

В Євросоюзі сподіваються, що все ж таки зможуть подолати опір Угорщини у виділенні допомоги Україні. Про це заявила президент Європейського парламенту Роберта Мецола, пише The Guardian.

За її словами, Володимир Зеленський вміє переконувати, тож у підсумку рішення ЄС має бути позитивним. Також Мецола переконана, що інші європейські лідери теж зможуть переконати скептиків у необхідності допомогти Україні.

"Надзвичайно важливо, щоб Україна продовжувала отримувати фінансову допомогу, щоб вона продовжувала захищатися, боротися за наші цінності. Але є й наша моральна відповідальність. І ця відповідальність означає, що ми повинні мати можливість зробити наступний політичний крок", – сказала вона.

Відео дня

Президент Європейського парламенту підтвердила, що "битва" за подолання спротиву угорського прем’єра Віктора Орбана може тривати до вихідних.

Європейська допомога Україні

Зараз в Брюсселі проходить саміт лідерів країн-членів ЄС, на якому обговорюється зокрема питання виділення фінансової допомоги Україні. Давнім противником західної допомоги Україні є угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан.

Сьогодні перед учасниками саміту по відеозв’язку виступив Володимир Зеленський. Він зокрема попередив лідерів Європи, що їхнє рішення щодо допомоги Україні точно увійде в історію, незалежно від того, яким воно буде.

Вас також можуть зацікавити новини: