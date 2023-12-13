Водночас заблокованими залишаються ще приблизно 21 мільярда євро, призначених для Угорщини.

Європейський Союз вирішив розблокувати понад 10 мільярдів євро допомоги для Угорщини, заморожених через проблеми з верховенством права, напередодні вирішального саміту у Брюселі щодо України. Про це йдеться у заяві на сайті Єврокомісії.

Зазначається, що кошти, близько третини від загальної суми в 30 мільярдів євро, яку ЄС вирішив заморозити рік тому через проблеми з верховенством права та хабарництвом, були вивільнені після того, як уряд Орбана прийняв закони про зміцнення незалежності судів. Тепер Угорщина зможе подавати квитанції про проект ЄС і отримати відшкодування близько 10,2 мільярда євро відповідно до того, як розподіляються кошти блоку.

"Після ретельної оцінки та кількох обмінів інформацією з урядом Угорщини комісія вважає, що Угорщина вжила заходів, які вона зобов’язалася вжити, щодо незалежності судової системи країни", йдеться у заяві ЄК.

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Це рішення є перемогою Орбана, який наполягав на тому, щоб Угорщина отримала ці кошти, перш ніж він розгляне можливість підтримки пакету підтримки ЄС у розмірі 50 мільярдів євро для України. Водночас наразі невідомо, чи таке часткове розморожування коштів пом’якшить його позицію щодо вступу України.

Проте офіційні особи ЄС сподіваються, що решта фінансування Угорщини зв’язана достатньо, щоб тримати Орбана під контролем. Інші умови, які Угорщина повинна виконати, щоб отримати доступ до решти приблизно 21 мільярда євро, включають зменшення хабарництва, підвищення прозорості державних закупівель, захист прав ЛГБТК та академічної свободи та пом’якшення політики надання притулку.

Позиція Угорщини щодо України

На цьому тижні, 14-15 грудня, Європейська Рада збереться, щоб розглянути питання початку переговорів про вступ України, а також виділення нашій країні 50 мільярдів євро допомоги.

Водночас чинний уряд Угорщини на чолі з Віктором Орбаном послідовно веде антиукраїнську політику. Орбан неодноразово заявляв про те, що виступає проти переговорів про вступ України до ЄС, а також проти виділення фінансової допомоги нашій країні.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Угорщина готова зняти своє вето на пропозицію Європейського Союзу щодо виділення фінансування для України в розмірі €50 мільярдів. Проте Будапешт висунув умову та вимагає розморозити призначені для нього €30 мільярдів.

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