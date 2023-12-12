Крім того, Угорщина продовжує виступати проти повного чотирирічного плану допомоги Україні.

Угорщина готова зняти своє вето на пропозицію Європейського Союзу щодо виділення фінансування для України в розмірі €50 мільярдів. Проте Будапешт висунув умову та вимагає розморозити призначені для нього €30 мільярдів.

Про це пише Bloomberg із посиланням на заяву політичного директора прем’єр-міністра Угорщини Балажа Орбана. Зазначається, що такі слова дають змогу припустити, що Будапешт хоче отримати високу ціну за свою згоду. І багатьом країнам ЄС це може не сподобатися.

"Фінансування Угорщини з боку ЄС і фінансування України – це два окремих питання. Але якщо ЄС наполягатиме на тому, щоб фінансування України надходило зі зміненого бюджету ЄС, тоді ці дві проблеми стануть взаємопов'язаними", – сказав Балаж Орбан.

Він також зауважив, що Угорщина продовжує виступати проти повного чотирирічного плану допомоги Україні. Там хотіли б, аби ЄС пропонував Україні фінансування терміном на один рік без будь-яких поправок до бюджету. При цьому Балаж додав, що Будапешт розгляне можливість "зробити свій внесок" у цей пакет.

Видання зазначає, що Угорщина підвищує ставки в очікуванні виділення Європейським Союзом біля €10 мільярдів фінансування після того, як угорський уряд ухвалив закони, спрямовані на посилення незалежності суду.

Проте Орбан хоче, щоб ЄС передав близько €30 мільярдів, заморожених ще торік через проблеми з верховенством закону і хабарництвом в Угорщині.

Україна та Угорщина: останні новини

11 грудня представники угорської громади в Україні написали листа до Європейської ради та премʼєр-міністра Угорщини Віктора Орбана із проханням підтримати початок переговорів про вступ України до ЄС. Там наголосили, що Україна за останній рік продемонструвала значний прогрес у виконанні рекомендацій Європейської Комісії щодо забезпечення прав національних меншин, і угорська громада повністю підтримує нове законодавство.

Водночас Орбан у відповіді на цей лист сказав, що початок переговорів зараз не на часі. За його словами, Угорщина винесе пропозицію, щоб Європейський Союз ставив за мету не складне членство України в блоці, а розглядала інший вид партнерства.

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