Президент чекає на фінальну доповідь Сибіги щодо дипломатичних призначень.

Президент України Володимир Зеленський допускає повернення Оксани Маркарової на посаду посла у Вашингтоні. Серед інших можливих кандидатур розглядають Юлію Свириденко, Сергія Кислицю, Дмитра Кулебу, Павла Клімкіна та чинного міністра закордонних справ Андрія Сибігу. ​​Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський повідомив під час онлайн-брифінгу в WhatsApp.

Зараз президент чекає на фінальну доповідь Сибіги щодо дипломатичних призначень. Він зазначив, що, крім рішення по Вашингтону, можливі кадрові зміни і в інших ключових країнах.

"Я чекаю фінального звіту від Андрія Івановича Сибіги щодо послів у різних країнах, і там будуть деякі зміни і, безумовно, там буде рішення по послу України в Сполучених Штатах Америки. Не тільки в США, і в ключових країнах можуть бути також деякі зміни. Чи може бути Оксана Маркарова послом? Її рівень достатній, може бути. Крім Оксани, я вже про це комунікував, - і колишня прем'єр-міністр Юлія Свириденко може бути послом в США. Також високий рівень у Сергія Кислиці. Також Дмитро Кулеба може бути послом в США. Клімкін також не викликає в мене запитань. Думаю, також рівень сьогоднішнього нашого міністра закордонних справ Андрія Сибіги підходить до таких викликів", - розповів глава держави.

Відео дня

За словами Зеленського, посаду також міг би обійняти досвідчений військовий із високим рівнем англійської.

"І військовий досвідчений, я б так сказав, досвідчений військовий за високим рівнем англійської також може бути послом України в США", - додав президент.

Посол України в США: що відомо

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади посла України в США своїм указом від 3 липня.

Стефанішина заявила, що подала у відставку за власним бажанням та наголосила, що основні пункти плану, з яким вона приїхала до США, були виконані.

Зеленський розповів, що Стефанішина провела чудову роботу на напрямку європейської та євроатлантичної інтеграції. Також заявив, що вона брала участь у перемовинах зі США про новий формат економічного співробітництва з Україною та створення Українсько-американського інвестиційного фонду відбудови.

Вона перебувала на посаді з 27 серпня 2025 року. До цього послом України в США була Оксана Маркарова.

Вас також можуть зацікавити новини: