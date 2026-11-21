Президент України Володимир Зеленський допускає повернення Оксани Маркарової на посаду посла у Вашингтоні. Серед інших можливих кандидатур розглядають Юлію Свириденко, Сергія Кислицю, Дмитра Кулебу, Павла Клімкіна та чинного міністра закордонних справ Андрія Сибігу. Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський повідомив під час онлайн-брифінгу в WhatsApp.
Зараз президент чекає на фінальну доповідь Сибіги щодо дипломатичних призначень. Він зазначив, що, крім рішення по Вашингтону, можливі кадрові зміни і в інших ключових країнах.
"Я чекаю фінального звіту від Андрія Івановича Сибіги щодо послів у різних країнах, і там будуть деякі зміни і, безумовно, там буде рішення по послу України в Сполучених Штатах Америки. Не тільки в США, і в ключових країнах можуть бути також деякі зміни. Чи може бути Оксана Маркарова послом? Її рівень достатній, може бути. Крім Оксани, я вже про це комунікував, - і колишня прем'єр-міністр Юлія Свириденко може бути послом в США. Також високий рівень у Сергія Кислиці. Також Дмитро Кулеба може бути послом в США. Клімкін також не викликає в мене запитань. Думаю, також рівень сьогоднішнього нашого міністра закордонних справ Андрія Сибіги підходить до таких викликів", - розповів глава держави.
За словами Зеленського, посаду також міг би обійняти досвідчений військовий із високим рівнем англійської.
"І військовий досвідчений, я б так сказав, досвідчений військовий за високим рівнем англійської також може бути послом України в США", - додав президент.
Посол України в США: що відомо
Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади посла України в США своїм указом від 3 липня.
Стефанішина заявила, що подала у відставку за власним бажанням та наголосила, що основні пункти плану, з яким вона приїхала до США, були виконані.
Зеленський розповів, що Стефанішина провела чудову роботу на напрямку європейської та євроатлантичної інтеграції. Також заявив, що вона брала участь у перемовинах зі США про новий формат економічного співробітництва з Україною та створення Українсько-американського інвестиційного фонду відбудови.
Вона перебувала на посаді з 27 серпня 2025 року. До цього послом України в США була Оксана Маркарова.