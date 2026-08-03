Зеленський звільнив Стефанішину з посади посла України в США

Стефанішину призначили послом України в США 27 серпня 2025 року.

Президент України Володимир Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Сполучених Штатах Америки. Про це йдеться у відповідному указі президента від 3 серпня.

"Звільнити Стефанішину Ольгу Віталіївну з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Сполучених Штатах Америки", - йдеться в указі.

Причина звільнення не вказується.

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Заява Стефанішиної

На своїй сторінці у Facebook Стефанішина заявила, що подала у відставку за власним бажанням.

"Це моє власне рішення, продиктоване особистими обставинами, про які йшлося раніше", – написала вона.

Стефанішина наголосила, що основні пункти плану, з яким вона приїхала до США, були виконані.

"Ми збільшили постачання американської зброї та зберегли підтримку саме в той момент, коли політична ситуація у Вашингтоні змінювалася не на нашу користь. Ми закріпили цю підтримку в законах, які переживуть будь-яку зміну адміністрації. І, головне, ми змінили саму роль України: з країни, якій допомагають, на країну, в яку інвестують і чиї технології купують", – додала вона.

Стефанішина на посаді посла України в США - що відомо

Нагадаємо, що 27 серпня 2025 року президент Володимир Зеленський призначив Ольгу Стефанішину на посаду посла України в США. Після її призначення голова держави відзначав для неї необхідність реалізації завдання укладення угоди про зброю для України та угоди про сучасні дрони.

Зеленський зазначав, що Стефанішина провела чудову роботу на напрямку європейської та євроатлантичної інтеграції. Він заявив, що Стефанішина також брала участь у перемовинах зі США про новий формат економічного співробітництва з Україною та створення Українсько-американського інвестиційного фонду відбудови.

Раніше послом України в США була Ольга Маркарова.

Спочатку, з липня 2025 року, Стефанішина була уповноваженою президента України з питань розвитку співробітництва зі Сполученими Штатами Америки. До цього призначення Стефанішина була міністром юстиції - віцепрем'єр-міністром з питань європейської і євроатлантичної інтеграції.

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