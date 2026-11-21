Путін намагався використати саміт у китайському Шеньчжені для перерозподілу світу та зміни кордонів, однак Пекін не підтримав такі наміри.

Російський диктатор Володимир Путін хотів використати саміт у Шеньчжені для перерозподілу світу та зміни кордонів, але Китай не підтримав цей сценарій. Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент Володимир Зеленський під час онлайн-брифінгу в WhatsApp.

"Ялти-2 не вийшло у Путіна. Потім ще Путін, наскільки я зрозумів, коментував: а що погано в Ялті, це ж закріплення перемоги над нацизмом, над фашизмом тощо. Передусім, дійсно, це була не Ялта. Друге, чи Путін хотів реальну Ялту? Так. В якому сенсі? В сенсі переділу світу, зміни кордонів. Китай не дав себе затягнути. Я не знаю, що там відбувалося між ними в двосторонці з Росією, але про Україну не йшлося, публічно нічого не було. Тобто, зміни кордонів світу не вийшло", - сказав він.

За словами Зеленського, якби дійсно було намагання закріпити знову перемогу над фашизмом, то на цьому саміті мали бути Сполучені Штати Америки, Європа і Україна, точно без Росії.

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"Я думаю, що саміт був для Росії дуже невдалим. Орім того, що Путін не зміг отримати результати, ми бачили його реакцію, а реакцію, на жаль, ми бачили в Україні - вночі був масовий обстріл, 111 ракет. В принципі, якщо Путін хотів знов світу нагадати, хто він такий, ми не забували, що він терорист і вбивця", - наголосив президент.

Зустріч Путіна, Трампа та Сі – інші новини

Як повідомляв УНІАН, вперше лідери США, Росії та Китаю зустрілися на тристоронньому саміті у Шеньчжені. Президент США Дональд Трамп заявив, що вони "творять історію". Путін закріпив своє місце за столом великих держав, що викликало порівняння з Ялтою.

Після всіх рукостискань і церемоній Шеньчжень не приніс жодних дипломатичних результатів.

Зокрема, у заяві за підсумками зустрічі не було жодної згадки про Україну, не йшлося про врегулювання конфлікту чи припинення вогню, а також не було нічого про безпеку Європи.

Натомість лідери пообіцяли провести невизначені реформи ООН, збільшити постачання нафтопродуктів та продовжити діалог щодо ядерних ризиків.

Вони також наполягали на імунітеті для державних посадовців і попередили Міжнародний кримінальний суд про недопустимість зловживання своєю юрисдикцією.

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