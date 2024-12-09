За словами іранського чиновника, Тегеран намагається "запобігти ворожій траєкторії" між країнами.

Іран безпосередньо контактує з новим керівництвом Сирії після падіння режиму Башара Асада, намагаючись "запобігти ворожій траєкторії" між країнами. Про це в коментарі Reuters заявили кілька високопоставлених іранських чиновників.

Вони кажуть, що Тегеран шукає дипломатичних шляхів для встановлення контакту з людьми, яких один із посадовців назвав "тими в нових правлячих групах Сирії, чиї погляди ближчі до іранських".

"Головне занепокоєння для Ірану полягає в тому, чи відштовхне наступник Асада Сирію від орбіти Тегерана. Цього сценарію Іран прагне уникнути", - сказав інший чиновник.

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Ще один співбесідник видання зазначив, що клерикальні правителі Ірану, зіткнувшись із втратою важливого союзника в Дамаску та поверненням Дональда Трампа в Білий дім у січні, готові співпрацювати з новими лідерами Сирії:

"Ця взаємодія є ключовою для стабілізації зв'язків і уникнення подальшої регіональної напруженості".

Зазначається, що Тегеран встановив контакти з двома групами всередині нового керівництва Сирії, і рівень взаємодії буде оцінено в найближчі дні після зустрічі у Вищій раді національної безпеки Ірану - найвищому органі безпеки. При цьому в Ірані побоювався, що Трамп використає усунення Асада як важіль для посилення економічного та політичного тиску, "щоб змусити піти на поступки або дестабілізувати Ісламську Республіку".

Падіння режиму Асада - останні новини

У Кремлі підтвердили, що сирійський правитель Башар Асад отримав притулок у РФ. Прессекретар голови Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що рішення про надання притулку Асаду в РФ ухвалив особисто правитель Росії Володимир Путін.

Раніше командування сирійської армії повідомило офіцерам, що режим Асада впав. Його правління тривало більше 20 років. Пізніше стало відомо, що диктатор переправився до РФ.

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