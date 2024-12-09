Під володіннями брата Башара Асада повстанці виявили значні підземні тунелі.

Після повалення режиму Башара Асада в Сирії повстанці увірвалися до палаців сім'ї диктатора. Як повідомляє BILD, після захоплення Дамаска виявлено значну колекцію розкішних автомобілів, що належать поваленому диктатору.

У його гаражі були такі авто, як Ferrari F50, Audi R8, Mercedes-Benz SLS AMG, Lamborghini Diablo та інші елітні марки. Оприлюднено відео, на якому можна побачити дорогі автівки. Йдеться про десятки, якщо не сотні авто.

ЗМІ зазначають, що знахідка викликала широкий резонанс з огляду на те, що чимало сирійців потерпали від економічних труднощів і браку базових товарів. Виявлення такої розкоші у власності колишнього лідера країни стало символом його відірваності від реальних проблем населення.

"Водночас сирійська опозиція закликала громадян з повагою ставитися до державного майна, бо будівлі "належать народу, а не терористичному режиму Башара Асада", - пише BILD.

Крім того, під палацом Асада повстанці знайшли секретний тунель, призначений, судячи з усього, для втечі.

"Під володіннями брата Башара Асада - Махіра - повстанці виявили велику систему підземних тунелів", - пише видання.

На відео зафіксовано фундаментальні підземні приміщення зі сталевими дверима, "засувами", що приводяться в рух натисканням кнопки, тощо.

Пояснюється, що 57-річний Махір аль-Асад був командиром президентської гвардії і 4-ї дивізії сирійської армії. За даними ЗМІ, він несе відповідальність за те, що проти мирних жителів застосовували хімічну зброю.

Повалення режиму Асада в Сирії

Нагадаємо, наступ повстанських сил у Сирії розпочався 27 листопада, а вже 30 листопада сирійські військові підтвердили, що повстанці увійшли в Алеппо.

8 грудня командування сирійської армії повідомило офіцерам про падіння режиму президента Башара Асада. Зазначалося, що Асад покинув Дамаск і вирушив у невідомому напрямку. Повстанці стверджують, що зайшли до столиці без опору з боку армії.

Пізніше в Кремлі офіційно підтвердили, що після падіння диктаторського режиму в Сирії Асад отримав притулок у РФ. Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що рішення ухвалював особисто російський лідер.

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