Асад втік з Дамаска / колаж УНІАН, фото Getty Images, УНІАН

Командування сирійської армії повідомило офіцерам про падіння режиму президента Башара Асада. Про це повідомляє Reuters із посиланням на неназваного сирійського офіцера.

За їхніми словами, Асад залишив Дамаск і вирушив в невідомому напрямку. Повстанці стверджують, що зайшли до столиці без опору з боку армії.

Згідно з даними сайту Flightradar, літак ВПС Сирії вилетів з аеропорту Дамаска приблизно тоді ж, коли, за повідомленнями, місто захопили повстанці. Спочатку він летів у напрямку прибережного регіону Сирії, але потім різко розвернувся і кілька хвилин рухався у зворотному напрямку, перш ніж пропав з карти. Хто міг бути на борту - невідомо.

Відео дня

Тим часом прем'єр-міністр Сирії Мохаммад Газі аль-Джалалі оголосив, що готовий підтримати безперервність правління і буде співпрацювати з будь-яким керівництвом, яке обере сирійський народ.

Ситуація у Сирії

Нещодавно лідер сирійських повстанців розкрив мету їхньої революції. Він заявив, що вони хочуть повалити режим лідера Сирії Башара Асада і "побудувати нову Сирію".

Як писав NYT, різка зміна ситуації в Сирії, де за 10 днів режим Башара Асада перейшов від тотального домінування до без п’яти хвилин краху, є проявом тих кардинальних змін, які відбулися на Близькому Сході за останній рік. 

 Росія, яка дуже істотно "вклалася" в утримання Башара Асада при владі, цього разу майже не втручається в кризу.

Вас також можуть зацікавити новини: