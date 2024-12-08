Прем'єр-міністр Сирії Мохаммад Газі аль-Джалалі оголосив, що готовий співпрацювати з будь-яким керівництвом.

Командування сирійської армії повідомило офіцерам про падіння режиму президента Башара Асада. Про це повідомляє Reuters із посиланням на неназваного сирійського офіцера.

За їхніми словами, Асад залишив Дамаск і вирушив в невідомому напрямку. Повстанці стверджують, що зайшли до столиці без опору з боку армії.

Згідно з даними сайту Flightradar, літак ВПС Сирії вилетів з аеропорту Дамаска приблизно тоді ж, коли, за повідомленнями, місто захопили повстанці. Спочатку він летів у напрямку прибережного регіону Сирії, але потім різко розвернувся і кілька хвилин рухався у зворотному напрямку, перш ніж пропав з карти. Хто міг бути на борту - невідомо.

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Тим часом прем'єр-міністр Сирії Мохаммад Газі аль-Джалалі оголосив, що готовий підтримати безперервність правління і буде співпрацювати з будь-яким керівництвом, яке обере сирійський народ.

Ситуація у Сирії

Нещодавно лідер сирійських повстанців розкрив мету їхньої революції. Він заявив, що вони хочуть повалити режим лідера Сирії Башара Асада і "побудувати нову Сирію".

Як писав NYT, різка зміна ситуації в Сирії, де за 10 днів режим Башара Асада перейшов від тотального домінування до без п’яти хвилин краху, є проявом тих кардинальних змін, які відбулися на Близькому Сході за останній рік.

Росія, яка дуже істотно "вклалася" в утримання Башара Асада при владі, цього разу майже не втручається в кризу.

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