Зроблено важливий крок до миру та стабільності на Близькому Сході, вважають українські дипломати.

МЗС України виступило із реакцією з огляду на укладення угоди про перемир'я між Ізраїлем та Ліваном.

Українське Міністерство закордонних справ оприлюднено заяву з цього приводу. У документі йдеться, що Україна вітає підписання угоди про припинення вогню між Ізраїлем та Ліваном, укладеної за посередництва Сполучених Штатів Америки та Франції.

"Це важливий крок до миру та регіональної стабільності, який допоможе запобігти гуманітарній катастрофі в Лівані та сприятиме загальному зниженню напруги на Близькому Сході", - йдеться у заяві.

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Водночас в МЗС України переконані:

"...повне дотримання сторонами взятих на себе зобов’язань матиме важливе значення для досягнення стійкого миру".

Важливі новини світу - що повідомлялося

Як повідомляв УНІАН, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден оголосив, що Ізраїль та "Хезболла" домовилися про припинення вогню в Лівані.

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