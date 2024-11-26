Воно діятиме з 04:00 за місцевим часом.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден оголосив, що Ізраїль та "Хезболла" домовилися про припинення вогню в Лівані.

"Сьогодні я маю добрі новини з Близького Сходу. Я розмовляв з прем'єр-міністрами Лівану та Ізраїлю. І я радий повідомити: Вони прийняли пропозицію Сполучених Штатів про припинення руйнівного конфлікту між Ізраїлем і "Хезболлою", - написав він у мікроблозі X.

Під час виступу в Білому домі президент повідомив, що угода про перемир'я набере чинності вже о 4:00 за місцевим часом, передає CNN:

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"Протягом наступних 60 днів Ізраїль буде поступово виводити свої залишки сил і цивільних осіб - незабаром мирні жителі з обох сторін зможуть безпечно повернутися в свої громади і почати відбудовувати свої будинки".

Водночас Байден наголосив, що Ізраїль зберігає право на самооборону, якщо "Хезболла" або інші сили порушать цю угоду. Він назвав рішення "новим початком" для Лівану, оскільки це дозволить йому зберегти свій суверенітет. Також він повідомив, що на підвні країни не розгортатимуть війська США.

Під час промови американський лідер зазначив, що жителі Гази також заслуговують на припинення бойових дій та повернення додому.

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