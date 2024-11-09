Голова МЗС України зазначив, що можливі майбутні контакти на рівні лідерів України та США вже обговорювалися.

Команди президента України Володимира Зеленського та новообраного президента США Дональда Трампа незабаром розпочнуть організацію їхньої зустрічі. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга на спільній пресконференції з верховним представником ЄС Жозепом Боррелем.

"Діалог між президентом Зеленським і президентом-електом Трампом уже налагоджений. І швидкість проведення телефонної розмови є свідченням уже наявного прямого діалогу між головами держав", - сказав голова МЗС України.

Сибіга поділився, що можливі майбутні контакти на рівні лідерів України та США вже обговорювалися. За його словами, команди президентів домовилися, що почнуть практичну підготовчу роботу для організації такої зустрічі.

Відео дня

Крім того, голова МЗС України нагадав, що Зеленський під час свого візиту до США у вересні зустрівся з тоді ще кандидатом у президенти Трампом і представив йому бачення України щодо досягнення справедливого миру. Він підкреслив:

"Ця філософія також була відображена у привітанні президента Зеленського на адресу новообраного президента США, тобто досягнення миру через силу".

Трамп і війна в Україні - інші новини

Раніше високий представник Європейського Союзу Жозеп Боррель пояснив, як ЄС підтримуватиме Україну, якщо президент США Дональд Трамп вирішить скоротити допомогу. Він нагадав, що 27 червня було підписано спільні безпекові зобов'язання між Києвом і Євросоюзом.

Крім того, радник Трампа Брайан Ланз говорив про те, що новий президент США хоче від Києва іншого підходу щодо завершення війни. За його словами, адміністрація Трампа зосередиться на досягненні миру, а не на поверненні окупованих територій.

Вас також можуть зацікавити новини: