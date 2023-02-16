Україна передала уряду Ізраїлю список оборонних потреб.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що під час зустрічі з міністром закордонних справ Ізраїлю Елі Коеном порушив питання формули миру президента України Володимира Зеленського.

Про це він сказав у Києві на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ Ізраїлю Елі Коеном.

"Ми ведемо переговори з низкою країн про те, щоб вони долучилися до реалізації формули миру. Ми знаємо, Ізраїль знає навіть краще за нас, тому що бореться за себе вже десятиліття... Ми знаємо, що справедливий мир може існувати тільки в умовах, коли ти є достатньо сильнішим, щоб бути здатним цей мир захистити. І це був лейтмотив розмови, ми з Елі дуже добре один одного розуміємо у цьому питанні", - додав Кулеба.

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Також міністри обговорили співробітництво в рамках ООН, зокрема напередодні річниці повномасштабного вторгнення.

Водночас Коен сказав, що Ізраїль підтримує територіальну цілісність України. "Я сказав Кулебі, що Ізраїль буде підтримувати українську мирну ініціативу в ООН наступного тижня", - підкреслив він.

Візит міністра Коена в Україну

Сьогодні, 16 лютого, Кулеба прийняв у Києві міністра закордонних справ Ізраїлю Елі Коена, який прибув з візитом до України.

Держава Ізраїль допоможе Україні з розробкою "розумної" системи оповіщення про повітряні ракетні і дронові атаки.

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