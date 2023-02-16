Чиновник вперше з початку повномасштабної війни відвідав Україну.

Голова Міністерства закордонних справ Ізраїлю Елі Коен прибув до Києва. Як повідомляє чиновник у своєму Twitter, це перший візит ізраїльського високопосадовця в Україну з початку повномасштабного вторгнення Росії.

"Я приїхав сказати: Ізраїль стоїть поруч з Україною та українським народом у важкий час", - написав Коен у своїх соцмережах.

Окрім цього голова ізраїльського МЗС повідомив про плани свого візиту. У тому числі Коен повинен зустрітися і з Володимиром Зеленським та Дмитром Кулебою, а також виконати важливу місію.

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"Я зустрінуся з президентом Зеленським і міністром закордонних справ Кулебою, відкрию посольство Ізраїлю в Києві, яке повернеться до безперервної та повноцінної діяльності, відвідаю Бучу та Бабин Яр", - зазначив Коен.

Ізраїль і війна в Україні

Єрусалим дозволив країнам-партнерам постачати зброю з ізраїльськими компонентами Києву.

У січня новий керівник МЗС Ізраїль Елі Коен анонсував, що його країна змінить свою політику стосовно України. Прем’єр-міністр Ізраїлю на початку лютого заявляв, що його країна готова стати посередником у переговорах між Києвом та Москвою.

Окрім цього Нетаньягу розповів Макрону, як Ізраїль допомагає Україні боротися з ворогом. А ізраїльський посол повідомив, що країна більше підтримує Україну, ніж це відомо громадськості.

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